Orlando Bloom spregovoril o nesreči, pri kateri je za las ušel smrti

Orlando Bloom je leta 1999 utrpel hud padec, pri katerem si je zlomil vretenca. "To sem jaz v opornici okoli leta 1998, približno tri mesece po tem, ko sem padel iz tretjega nadstropja in si zdrobil hrbtenico, za las sem se izognil smrti in paralizi," je zvezdnik zapisal na Instagramu, zraven pa objavil staro fotografijo, na kateri se vozi s kolesom in nosi opornico. "Vsak dan sem hvaležen za svoje ude, ki mi omogočajo, da presežem svoje meje in živim življenje na robu (zdaj bolj varno)." Zvezdnik je v objavo vključil tudi novejšo fotografijo z enega od svojih kolesarskih podvigov v gorah.

Poleg njegovih sledilcev sta se na njegov zapis odzvali tudi dve pomembni ženski v njegovem življenju, in sicer njegova zaročenka, pevka Katy Perry, ki je zapisala: "Ljubim te." Ter njegova nekdanja žena, avstralska manekenka Miranda Kerr, s katero imata sina Flynna. Ta je zapisala: "Zelo ponosna nate."