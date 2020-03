Orlando Bloom srečno prispel domov: Hvala vsem za skrb

43-letni Orlando Bloom je pred dnevi oboževalcem sporočil, da se vrača domov, ker so začasno na Češkem prekinili snemanje nove sezone serije Carnival Row zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa. Sedaj pa je priljubljeni igralec že varno prispel iz Evrope in preživlja čas z družino.

"Živjo vsi, hvala za skrb. Da vam pojasnim, snemanje druge sezone Carnival Row je bilo zaradi preventivnih ukrepov glede na globalno situacijo prekinjeno," je v Instagramovi zgodbi (videoposnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.) sporočil Orlando."Zelo sem hvaležen, da sem varno prispel do svoje družine," je še dejal igralec in dodal: "Pazite nase in umivajte si roke!"

V produkciji sicer niso imeli potrjenega primera, a so iz preventivnih razlogov začasno ustavili snemanje. "Za zdaj smo se poslovili in odhajamo domov v izolacijo." Vsem oboževalcem je zaželel veliko ljubezni in varnosti. "Samoizolacija. Sprva je slišati noro, ampak je edino, kar lahko v tem trenutno naredimo in tako ostanemo na varnem. Čez nekaj tednov bomo ta virus premagali." Poleg Orlanda pa so se za samoizolacijo odločili tudi drugi, ki so del produkcije.