Orlando Bloom uredil otroško sobo enoletne hčerke

Zvezdnik ni le nalepil marjetic na rumeno popleskano steno, na videoposnetku Bloom sestavlja tudi pohištvo za dekličino sobo, na tleh pa so navodila za sestavo in orodje. Orlando se celo pošali, ko v objektiv kamere reče: "Pa začnimo! Zvezdniki so prav takšni kot mi."

"Še zmeraj tehtam nekaj kilogramov več kot pred nosečnostjo, vendar se mi nikamor ne mudi. Minilo je šele leto in bolj kot izguba kilogramov mi je pomembna njena sreča, moja sreča in najino duševno zdravje. Hormoni so precej zanimiva zadeva," je takrat dejala 36-letna pevka. "Ko si novopečena mamica, se prvih šest tednov samo sprašuješ, kaj se dogaja. To je res največja sprememba v življenju. Kar naenkrat si odgovoren za življenje nekoga drugega, ta pa še niti glave sam ne drži pokonci. Je res naporno, ampak je nekaj najboljšega," je še dodala zvezdnica.