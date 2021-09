Orlando Bloom veslal ob morskem psu: Ko strah postane tvoj prijatelj

Orlando Bloom je svoje oboževalce navdušil s pogumom ob nedavni morski avanturi. S sledilci na Instagramu je delil posnetek, na katerem na deski vesla ob velikem belem morskem psu. Trenutek so prisotni ujeli z zraka, zato je moment ob srečanju z mogočno živaljo videti še bolj izjemen.

44-letnik je ob videoposnetku zapisal: "Ko strah postane tvoj prijatelj ..." in dopisal fotografa, ki je poskrbel, da bo igralec imel spomin na nepozabno dogodivščino. Zvezdnik Piratov s Karibov je veslal ob velikem belem morskem psu, ta pa je plaval tudi pod njegovo desko.

Bloom med veslanjem ni nosil nobene zaščitne opreme, na sebi ni imel niti majice. Sledilci, teh je kar 5,3 milijona, so igralca zasuli s komentarji, večina teh je bilo navdušenih: "To je noro," je zapisal eden, spet drugi se je začudil pogumu: "Le kaj bi lahko šlo narobe pri tej ideji," mnogo oboževalcev pa je izrazilo skrb in ga opozorilo, naj pazi nase.