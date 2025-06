Orlando Bloom za poseg čiščenja mikroplastike iz krvi plačal 12 tisočakov

"To je novi način odstranjevanja mikroplastike in strupenih kemičnih snovi iz naših teles," je ob fotografiji pripisal zvezdnik, na spletni strani zasebne londonske klinike pa postopek opisujejo z besedami: "Vašo plazmo v postopku, ki se imenuje afereza, nežno ločimo od belih in rdečih krvničk, nato pa jo varno prečistimo s pomočjo našega aparata. V tem postopku ločimo in odstranimo škodljive snovi kot so mikroplastika, kemikalije in beljakovine, ki povzročajo vnetja, vaši plazmi pa, za razliko od drugih postopkov, ne dodamo ničesar. To pomeni, da plazma ohranja vaše edinstveno in ključno imunsko ravnovesje, elektrolite, faktorje strjevanja krvi in celično signalizacijo. Ko so škodljive snovi odstranjene, vašo plazmo in krvne celice ponovno združimo in vrnemo v telo."