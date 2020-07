Orlando Bloom žaluje za kužkom, posvetil mu je tetovažo

Po dolgih sedmih dneh iskanja je hollywoodski zvezdnik potrdil smrt psa Mightyja. Na družabnih omrežjih je sledilce sproti obveščal o tem, kako poteka iskalna akcija, v zadnji objavi pa sporočil, da so našli zgolj njegovo ovratnico. Ob teh težkih trenutkih si je v spomin na svojega kužka na prsi tetoviral tudi njegovo ime.

Igralec Orlando Bloompreživlja težke čase, saj je po dolgih neprespanih nočeh ter dnevih iskanja miniaturnega pudla Mightyjasporočil, da so našli njegovo ovratnico in objavil, da je psiček žal preminil. V svojih objavah je v času iskalne akcije omenil, da bi zaradi pričakovanja naraščaja moral doživljati najlepše trenutke življenja, vendar so zaradi izgube kužka dnevi podobni nočni mori.

Zvezdnik filmov Gospodar prstanov in Pirati s Karibov je priznal, da je v teh dneh jokal več, kot je to sploh mogoče, saj je v dolgotrajni akciji premaknil vsak kamen in pregledal vsako skrito mesto, v upanju, da najde svojega štirinožnega ljubljenčka. Zapisal je, da se je ob tem počutil zelo nemočnega, saj je bila iskalna akcija kljub vloženemu času in trudu, žal neuspešna.

icon-expand Orlando Bloom in Katy Perry sta Mightyja iskala celih sedem dni in za pomoč prosila številne sosede. FOTO: Profimedia

Zahvalil se je vsem stanovalcem soseščine, saj je psa iskal tudi na zasebnih posestih sosedov, v iskanje pa je vključil tudi dva psa slednika. Žal so našli samo ovratnico pogrešanega Mightyja, Orlando pa je ob tem zapisal:''Mighty je zdaj na drugi strani. Po sedmih dneh iskanja od vzhoda do mraka smo sedmi dan našli njegovo ovratnico,''dodal pa je še, da so bili pretekli dnevi zanj katarzični, svojega kužka pa je opisal kot njegovo sorodno dušo, s katero sta imela nezlomljivo vez.

