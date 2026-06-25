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Tuja scena

Orlando Bloom in njegovo novo dekle znova v središču pozornosti

Milano, 25. 06. 2026 09.33 pred 47 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Orlando Bloom z dekletom.

Britanskega zvezdnika Orlanda Blooma in njegovo 21 let mlajše dekle so paparaci ujeli skupaj sredi Milana. Domnevni par se sicer ne pojavlja pogosto v javnosti, zato so njune fotografije že zakrožile na družbenih omrežjih. Ob tej priložnosti sta se udeležila tedna moške mode v Milanu.

V Milanu se odvija dolgo pričakovani teden moške mode, ki je med številnimi zvezdniki privabil tudi britanskega igralca Orlanda Blooma. Tega so bliskavice fotografov ujele v družbi domnevne partnerke, 28-letne švicarske manekenke Luise Laemmel.

Par so fotografi ujeli na ulicah Milana in v bližini modnih dogodkov v sklopu milanskega tedna mode, kjer so bile predstavljene kolekcije za pomlad in poletje 2027. Orlanda so v nedeljo videli na predstavitvi kolekcije Tod's, Luisa pa se mu je nekaj dni pozneje pridružila v Italiji.

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Čeprav ju svetovni mediji že dlje časa povezujejo, par svoje zveze javno ne komentira pogosto. Fotografije iz Milana kažejo, da sta se skupaj gibala precej diskretno, brez pretiranih izkazovanj bližine, o čemer poročajo tudi tuji mediji. Orlando in Luisa sta bila prvič skupaj opažena v začetku leta na Super Bowlu v ZDA, od takrat pa ju paparaci večkrat ujamejo na skupnih izletih, tudi na potovanjih in modnih dogodkih.

Luisa ima uveljavljeno kariero kot model in je bila obraz lepotnih in modnih znamk, kot so L'Oreal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor in Calvin Klein. "On živi v Los Angelesu, medtem ko je ona stacionirana v New Yorku, zato se ne vidita ves čas, sta pa v nenehnem stiku in med njima je prava iskrica," je povedal vir blizu para za tuje medije.

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Igralec se je s pevko Katy Perry razšel junija 2025 po devetih letih razmerja. Zaročila sta se leta 2019, avgusta 2020 pa dobila hčerko Daisy. Po razhodu je Katy našla srečo s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem, ki ga je opisala kot blagoslov.

Nedavno je med gostovanjem v oddaji The Zane Lowe Show dejala: "Lansko leto je bilo tako težko. Bilo je najslabše in najboljše leto, ker ima vsaka medalja dve plati, jaz pa sem se odločila, da nanj gledam kot na najboljše. Potovala sem v vesolje. Ustvarila sem si prostor za lastno življenje. In potem se je nenadoma v mojem življenju pojavil ta ogromen blagoslov."

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Mean Cat
25. 06. 2026 10.03
clanek o Bloomu....na konc pa nakladanje o Katy Perry
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