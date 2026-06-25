Orlando Bloom in njegovo novo dekle znova v središču pozornosti

V Milanu se odvija dolgo pričakovani teden moške mode, ki je med številnimi zvezdniki privabil tudi britanskega igralca Orlanda Blooma. Tega so bliskavice fotografov ujele v družbi domnevne partnerke, 28-letne švicarske manekenke Luise Laemmel. Par so fotografi ujeli na ulicah Milana in v bližini modnih dogodkov v sklopu milanskega tedna mode, kjer so bile predstavljene kolekcije za pomlad in poletje 2027. Orlanda so v nedeljo videli na predstavitvi kolekcije Tod's, Luisa pa se mu je nekaj dni pozneje pridružila v Italiji.

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Čeprav ju svetovni mediji že dlje časa povezujejo, par svoje zveze javno ne komentira pogosto. Fotografije iz Milana kažejo, da sta se skupaj gibala precej diskretno, brez pretiranih izkazovanj bližine, o čemer poročajo tudi tuji mediji. Orlando in Luisa sta bila prvič skupaj opažena v začetku leta na Super Bowlu v ZDA, od takrat pa ju paparaci večkrat ujamejo na skupnih izletih, tudi na potovanjih in modnih dogodkih. Luisa ima uveljavljeno kariero kot model in je bila obraz lepotnih in modnih znamk, kot so L'Oreal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor in Calvin Klein. "On živi v Los Angelesu, medtem ko je ona stacionirana v New Yorku, zato se ne vidita ves čas, sta pa v nenehnem stiku in med njima je prava iskrica," je povedal vir blizu para za tuje medije.