Orlando po razhodu s Katy objavil zapise o novih začetkih

Razmerje med pevko Katy Perry in igralcem Orlandom Bloomom je bilo v škripcih že zadnjih nekaj mesecev, da se je par dejansko razšel, pa je postalo jasno v sredini prejšnjega tedna. Bloom je na svojem Instagramovem profilu zdaj objavil več zgodb (t. i. storyjev) o 'novih začetkih'. "Vsak dan je nov začetek. Največ šteje, kar bomo storili danes," je pisalo v zapisu, ki ga je delil. Objavil je še zapis: "Pomembno je narediti prvi korak. Pogumno premagovanje enega majhnega strahu vam da pogum, da se lotite naslednjega."

Orlando Bloom in Katy Perry

Orlando se je sicer udeležil odmevne poroke milijarderja Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez v Benetkah, Katy pa v Italiji ni bilo, čeprav je dobra prijateljica z nevesto. Pevka je bila namreč povabljena na njeno dekliščino v Parizu, skupaj pa sta tudi poleteli v vesolje in za nekaj minut zapustili orbito. Prav ta dogodek naj bi bil eden od jabolk spora v razmerju med zvezdnikoma.

Razšla sta se Katy Perry in Orlando Bloom

Konec tedna so igralca v Benetkah opazili z igralko Sydney Sweeney, ki se je prav tako nedavno razšla z dolgoletnim partnerjem in razdrla zaroko. Sveže samska zvezdnika sta v javnosti sprožila vprašanja o potencialni poletni romanci, dodatne govorice pa so sprožila poročanja neimenovanih virov, ki trdijo, da sta igralca na Bezosovi poroki ves večer preživela skupaj na plesišču.