Orlando prvič po razhodu objavil fotografijo s Katy in hčerko

Orlando Bloom je na svojem Instagram profilu delil več fotografij s poletnega oddiha, med utrinki pa je tudi trenutek, na katerem so poleg Blooma še pevka Katy Perry , njuna hči Daisy in Bloomov 14-letni sin Flynn iz zveze z Mirando Kerr . Poleg tega je objavil tudi fotografijo sebe in hčerke, kako skupaj ležita v postelji.

Mnogi uporabniki družbenih omrežij so se po Bloomovi objavi spraševali, ali sta zvezdnika po razhodu ponovno skupaj. "Mami in oči sta spet skupaj?" se je vprašal eden od uporabnikov.

Pevka in igralec sta pred dnevi po več tednov trajajočem poročanju medijev namreč potrdila informacijo, da sta se po letih zveze in zaroke razšla. V skupni izjavi sta zapisala, da sta v "zadnjih mesecih spremenila svoje razmerje in se osredotočila na skupno starševstvo". "Še naprej se bosta srečevala kot družina, saj je njuna skupna prednostna naloga – in vedno bo – vzgoja hčerke z ljubeznijo, stabilnostjo in vzajemnim spoštovanjem," še izhaja iz izjave, ki so jo njuni predstavniki objavili zaradi "obilice zanimanja" javnosti.