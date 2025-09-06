Orlando prvič spregovoril o razhodu s Katy: Odlično sem

V začetku letošnjega poletja je močno odmeval razhod med pevko Katy Perry in igralcem Orlandom Bloomom. Njuna zveza naj bi bila v težavah že mesece pred razhodom, razkorak med zvezdnikoma pa naj bi se zgodil po nekaterih pevkinih potezah, ki so v javnosti dvignile veliko prahu – denimo po poletu v vesolje in slabemu sprejemu njenega zadnjega albuma.
Med promocijo svojega novega filma ga je voditelj Craig Melvin vprašal, kako se počuti po več spremembah v zasebnem življenju. "Odlično sem. Zelo sem hvaležen. Imava najlepšo hčerko /.../ In odlično sva. Odlično bova tudi v prihodnje. Med nama ni drugega kot ljubezen," je sklenil igralec.
Bloom je nekaj tednov po razhodu na Instagramu objavil zapis o novih začetkih, Perry pa je sredi julija v galerijo fotografij na Instagramu dodala tudi fotografijo, na kateri so skupaj pevka, igralec, njuna hči Daisy ter Bloomov sin Flynn iz prejšnjega zakona. Po razhodu sta zvezdnika v skupni izjavi namreč potrdila, da se bosta osredotočila na skupno starševstvo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.