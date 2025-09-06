Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Orlando prvič spregovoril o razhodu s Katy: Odlično sem

Los Angeles, 06. 09. 2025 12.28 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Orlando Bloom je v enem od nedavnih pogovorov med promocijo svojega novega filma na voditeljevo vprašanje odgovoril, da se po razhodu s pevko Katy Perry počuti odlično. "Med nama ni drugega kot ljubezen," je še povedal igralec.

V začetku letošnjega poletja je močno odmeval razhod med pevko Katy Perry in igralcem Orlandom Bloomom. Njuna zveza naj bi bila v težavah že mesece pred razhodom, razkorak med zvezdnikoma pa naj bi se zgodil po nekaterih pevkinih potezah, ki so v javnosti dvignile veliko prahu – denimo po poletu v vesolje in slabemu sprejemu njenega zadnjega albuma.

Katy Perry in Orlando Bloom
Katy Perry in Orlando Bloom FOTO: Profimedia

Med promocijo svojega novega filma ga je voditelj Craig Melvin vprašal, kako se počuti po več spremembah v zasebnem življenju. "Odlično sem. Zelo sem hvaležen. Imava najlepšo hčerko /.../ In odlično sva. Odlično bova tudi v prihodnje. Med nama ni drugega kot ljubezen," je sklenil igralec.

Bloom je nekaj tednov po razhodu na Instagramu objavil zapis o novih začetkih, Perry pa je sredi julija v galerijo fotografij na Instagramu dodala tudi fotografijo, na kateri so skupaj pevka, igralec, njuna hči Daisy ter Bloomov sin Flynn iz prejšnjega zakona. Po razhodu sta zvezdnika v skupni izjavi namreč potrdila, da se bosta osredotočila na skupno starševstvo.

orlando bloom katy perry razhod
Naslednji članek

Newyorška Met zaradi slabih finančnih obetov v sporazum s Savdsko Arabijo

SORODNI ČLANKI

Orlando prvič po razhodu objavil fotografijo s Katy in hčerko

Katy in Orlando sta potrdila razhod

Orlando po razhodu s Katy objavil zapise o novih začetkih

Nova romanca? Sveže samska Orlando in Sydney opažena skupaj

Razšla sta se Katy Perry in Orlando Bloom

Katy in Orlando zaradi 'sramotnega' poleta v vesolje v domnevnem sporu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215