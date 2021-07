Oropali znano srbsko influencerko: škode za več 300 tisoč evrov

Znana srbska influencerka Tamara Kalinić, ki jo je revija Time uvrstila med 100 najbolj vplivnih oseb na družbenih omrežjih, je bila v teh dneh žrtev vloma. Nepridipravi so vstopili v njeno stanovanje v Parizu, ki se nahaja nedaleč od Elizejske palače, in odnesli predmete v vrednosti več kot 300.000 evrov.

icon-expand Tamara Kalinić je bila žrtev ropa. FOTO: Profimedia

32-letna influencerka in blogerka Tamara Kalinić, ki ima na družbenem omrežju Instagram milijon sledilcev, je bila minulo nedeljo oropana. Kot poročajo francoski mediji, so lopovi v stanovanje vstopili skozi okno s pogledom na notranje dvorišče, medtem ko žrtve ni bilo doma. Sodeč po posnetkih so celo njeno stanovanje obrnili na glavo in odnesli vse, kar jim je prišlo pod roko. Tri luksuzne ure – med njimi tudi tisto znamke Rolex, 20 torbic prestižnih blagovnih znamk, kovčke prestižnih znamk in podobno. Ko je Tamara prišla domov okrog polnoči, je ugotovila, kaj se je zgodilo, in takoj poklicala policijo. Preiskava je v teku, Tamara pa se je po pretresljivem dogodku oglasila na Instagramu, kjer je delila nekaj utrinkov iz oropanega stanovanje.

icon-expand Tamari so nepridipravi povzročili ogromno škode in odnesli vrednostne predmete. FOTO: Instagram

"Ker je večina izmed vas prebrala novice, lahko potrdim, da so žal resnične. Ne morem opisati z besedami, kako se počutim zdaj, najpomembnejše pa je, da sem dobro in imam veliko podporo ter ljubezen družine in prijateljev. Grozno je, da ni več vsega, za kar sem trdo delala zadnjih 10 let. Običajno ne govorim o slabih stvareh, ki se mi dogajajo, vendar še nikoli prej nisem bila žrtev tako velikega zločina," je zapisala Tamara, ki je dejala, da je psihično zelo močna oseba in da ne bo dovolila, da bi ji ta incident prišel do živega. Ob tem je dejala, da čuti odgovornost do svojih sledilcev, ki jim je kljub težkim časom, obljubila, da jih ne bo pustila na cedilu.

Tamara seveda ni edina žrtev organiziranega kriminala. Naj omenimo, da je bila leta žrtev ropa tudi Kim Kardashian, ki so ji v noči z 2. na 3. oktober 2016 vlomili v hotelsko sobo v Parizu. Roparji so takrat Kim zvezali, jo posadili v kopalniško kad in ji odtujili lastnino, vredno kar 8,5 milijona evrov. Kot so takrat poročali mediji, je bil to eden največjih ropov, katerih tarča so bili posamezniki, v zadnjih 20 letih francoske kriminalne zgodovine.