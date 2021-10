Orožarka filma Rust krivi produkcijsko ekipo: snemanje je bilo nevarno

24-letna orožarka Hannah Gutierrez Reed je v izjavi za javnost, ki sta jo podala njena odvetnika, sporočila, da so nekateri o usodnem streljanju v medijih izrekli neresnice, sama pa je zaradi dogodkov popolnoma pretresena. " Varnost je na snemanju Hannahina prva prioriteta. Navsezadnje to snemanje ne bi bilo nevarno, če ne bi bilo nanj prineseno pravo strelivo. Hannah nima pojma, od kod so prišli pravi naboji," sta v izjavi za javnost zapisala njena odvetnika Jason Bowles in Robert Gorence .

"Hannah je bila v filmu zaposlena na dveh položajih, zaradi česar se je izjemno težko osredotočala na svoje delo orožarke. Borila se je za vaje, dneve za vzdrževanje orožja in ustrezen čas za pripravo na streljanje, vendar jo je oddelek za produkcijo na koncu zavrnil. Celotna proizvodnja filma je postala nevarna zaradi različnih dejavnikov, vključno s pomanjkanjem varnostnih sestankov. To ni bila Hannahina krivda," navaja zapis, v katerem je Hannah na koncu izrazila sožalje Halynini družini in prijateljem ter jo označila za navdihujočo žensko v svetu filma, po kateri se je zgledovala.

Reedova je bila na snemanju vesterna, na katerem je Alec Baldwin po nesreči ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins, odgovorna za nadzor nad vsem orožjem – zagotavljala je, da so z njim ravnali samo določeni posamezniki, preverjala, ali ob ustreznem času vsebujejo pravilne izstrelke, in poučevala igralce, kako varno ravnati z njim. Za Hannoh je bil to komaj drug film, pri katerem je imela tako veliko odgovornost.

O svoji neizkušenosti je septembra spregovorila v podkastu Voices of the West. Povedala je, da je pravkar končala z delom glavne orožarke v filmu The Old Way, v katerem je igral Nicolas Cage, in ob tem priznala, da je bila na začetku zelo živčna in službe skoraj ni sprejela, ker ni bila prepričana, da je nanjo pripravljena. Reedova je sicer hči izkušenega hollywoodskega orožarja Thella Reeda, ki jo je po njenih besedah naučil rokovanja z orožjem, poklica pa naj bi se prav tako naučila, ko ga je gledala pri njegovem delu.

Natančno dogajanje in razlog, da je prišlo do nesreče v Novi Mehiki, še ni znan, ni pa Hannah prva, ki se je pritožila nad delovanjem filmske produkcije. Del ekipe je namreč že med snemanjem zapustilo prizorišče, ker niso dobili ustreznega plačila in nastanitve.