Orožarka filma Rust obsojena na najvišjo kazen, 'sedela' bo 18 mesecev

Obsojenka je na ponedeljkovo obravnavno na sodišče prišla v zaporniški uniformi, med prikazom filma o pokojni 42-letnici pa ni mogla zadržati solz. Kasneje je v svoj zagovor prebrala izjavo, v kateri se je delno opravičila družini pokojne kinematografinje. "Predvsem me boli srce za družino Hutchins ter prijatelje in kolege, in to vse od dneva, ko se je zgodila ta tragedija," je začela, nato pa je nadaljevala: "Halyne je bila moj navdih in razumem, do smo jo prezgodaj izgubili, a želim si, da vsi najdete svoj mir."

Odvetniki 26-letnice so se po marčevski obsodbi trudili, da bi kazen omilili na pogojno kazen in družbeno koristno delo, a jim ni uspelo. Niti Hannah jih ni prepričala s svojim govorom. "Ko sem prevzela vlogo v filmu Rust, sem bila mlada in naivna. Toda svoje delo sem jemala resno. Prosim vas, ne dajte mi več kazni. Porota je ugotovila, da sem delno kriva za to grozljivo tragedijo, a to me ne dela pošast. To me dela človeka," je želela prepričati sodnico, ki je pred izrekom sodbe navedla skrivne posnetke telefonskih pogovorov orožarke iz pripora, kjer je od začetka marca. 26-letnica je v njih iz neznanega razloga prijateljem med drugim govorila o tem, da sta tako porota kot tudi sodnica neumni in da sodni proces ovira njeno manekensko kariero.