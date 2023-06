Orožarka na prizorišču snemanja filma Rust na dan tragedije imela 'mačka'

Hannah Gutierrez-Reed, orožarka na snemanju filma Rust, naj bi bila po ugotovitvah tožilstva na prizorišču snemanja filma vsak večer pod vplivom alkohola in marihuane, kar naj bi vplivalo na njeno delo. Tako naj bi bilo tudi večer pred tragično nesrečo, v kateri je umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins, saj naj bi orožarka zaradi 'mačka' zamenjala slepe naboje za prave.

Tožilstvo je obtožbe zoper orožarko podalo kot odgovor na prošnjo njenega odvetnika, naj zavrne obtožbe uboja. Tožilstvo jo sedaj namreč obtožuje nepremišljenega ravnanja, kar naj bi počela že v preteklosti, v obtožnici pa trdi, da je v javnem interesu, da bi Hannah Gutierrez-Reed končno odgovarjala za svoja dejanja.

icon-expand Prizorišče snemanja vesterna Rust FOTO: AP

Jason Bowles, orožarkin odvetnik, je pred kratkim v izjavi dejal, da tožilstvo s primerom ne ravna pravilno: "Njihovi argumenti so tako trhli, da so se sedaj odločili, da se bodo osredotočili na karakterne značilnosti Hannah. Tožilstvo je pozabilo na pravico in na dejansko resnico." Tožilstvo je sporočilo še, da se bodo v naslednjih 60 dneh odločili, ali bi ponovno vložili obtožnico zoper Baldwina, vse pa bo dovisno od rezultatov ponovnega testiranja rekvizitne pištole in sprožilca. Vse predmete so poslali na testiranje neodvisnemu strokovnjaku. Obtožbe uboja zoper Baldwina so sicer aprila umaknili, tožilstvo pa je takrat sporočilo, da so se pojavili novi dokazi, ki jih še preiskujejo. Tragična nesreča, v kateri je bila ubita Halyna Hutchins, se je zgodila na snemanju vesterna v Novi Mehiki oktobra 2021. Baldwin, ki je vadil prizor, je rekvizitno pištolo usmeril proti direktorici fotografije, ta pa naj bi se sama sprožila in poleg Hutchinsove poškodovala še režiserja Joela Souzo.

Odvetniška ekipa orožarke je v svoji tožbi zapisala, da je bilo tožilstvo "omadeževano z neprimernimi političnimi motivi" in da sta okrožna tožilka Santa Feja Mary Carmack-Altwies in prva posebna tožilka, ki jo je imenovala, Andrea Reeb, izrabili tragedijo, katere posledica je bila smrt Halyne Hutchins, in jo spremenili v priložnost, v kateri sta izkoristili lastne interese. Odvetniki obrambe trdijo, da je FBI s svojim testiranjem povzročil trajno škodo na pištoli, obramba pa jo je za potrebe svojega testiranja dobila šele po tem, ko so bili dokazi že uničeni, s tem pa je tožilstvo prekršilo pravila sodišča. Trdijo tudi, da je bil "selektivni pregon" Gutierrez-Reedove kršitev klavzule enake zaščite 14. amandmaja ustave ZDA.