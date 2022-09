'Osebje je bilo zaradi Meghan večkrat v solzah in strahu'

Objavljeni odlomki iz prihajajoče knjige o kraljevi družini z naslovom Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown (v prevodu Dvorjani: skrita moč za krono) v javnosti že dvigajo veliko prahu. Avtor namreč navaja, da je bila Meghan Markle v času, ko je še opravljala kraljeve dolžnosti, do osebja nesramna in osorna.

Kraljevi dopisnik Valentine Low bo 6. oktobra izdal knjigo Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown, v kateri razkriva številne podrobnosti o kraljevi družini. V njej po poročanju britanskega Timesa med drugim navaja, da je bilo kraljevo osebje zaradi Meghan Markle večkrat v solzah in strahu, saj je ta imela nenehno jezne tirade, med katerimi se je spravljala na njih.

icon-expand Meghan Markle FOTO: Profimedia

Vojvodo Sussexa naj bi po opravljanju kraljevih dolžnosti, med katerimi je bil tudi obisk Avstralije, osebje slišalo, da je dejala: "Ne morem verjeti, da zato nisem plačana." Odmevna izjava navedena v knjigi je tudi: "Mislim, da vsi vemo, da bom kmalu tvoja šefica," ki naj bi jo Meghan leta 2017, šest mesecev pred zaroko, izrekla Harryjevemu svetovalcu. Nasploh, naj bi se do osebja obnašala nespoštljivo, ko si ji svetovali, da naj bo do njih bolj prijazna, pa naj bi odvrnila: "Ni moja naloga, da ljudi crkljam."

Uslužbenec kraljevega para, ki je želel ostati anonimen, je s pisateljem delil izkušnjo dela za Meghan in Harryja: "Vsakih deset minut sem moral iti ven, kjer sta me ona in Harry nadrla. Rekla sta: 'Ne morem verjeti, da si to naredil. Razočaral si me. Kaj si razmišljal?' To je trajalo več ur." Poleg tega naj bi se nekdanja igralka članico osebja pred drugimi nagovorila precej ostro in ji celo dejala: "Ne skrbi, če bi bil kdor koli drug, ki bi ga lahko prosila, da to naredi, bi to rekla njemu, ne tebi." Low navaja, da je Princ William kasneje slišal za incident in zaposleni delaj, da svoje delo opravlja zelo dobro, kar jo je spravilo v jok. "Bilo je veliko potrtih ljudi. Mlada dekleta je njuno vedenje zlomilo," je dejal drug vir.

icon-expand Meghan Markle in princ Harry FOTO: Profimedia

Low še piše, da je Meghan princu Harryju grozila, da se bo z njim razšla, če ne bo javno naznanil, da je njegova partnerka. V knjigi navaja vir, ki je povedal: "Rekla je: 'Če v javnost ne daš izjave, ki potrjuje, da sem tvoja punca, te bom pustila." Drugi vir je dodal: "Prestrašen je bil, rekel je: 'Pustila me bo.'" Vojvoda Sussexa naj bi se poleg razpada zveze bal tudi tega, da bo postal nepomemben, ko bo prestolonaslednik princ Geroge dopolnil 18 let. Po avtorjevih navedbah, naj bi verjel, da je njegov čas, ko lahko uvede spremembe, omejen, zato ga je hotel maksimalno izkoristiti. "Kraljevo osebje mu je dejalo: 'Vpliv lahko imaš tudi, ko bo star štirideset, petdeset ali več, če si boš sedaj naredil dobre temelje.' Ampak tega ni nikoli dojel."