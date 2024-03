Osebje klinike želelo dostopati do kartoteke princese Catherine

Kakšno je zdravstveno stanje princese Catherine , že nekaj časa dviguje prah svetovne javnosti. Zdaj je postalo jasno celo, da so do njene zdravstvene kartoteke poskušali dostopati člani osebja na zasebni londonski kliniki, kjer se je zdravila po operaciji trebušne votline. "To je kršitev varnosti in zelo škoduje bolnišnici, glede na njen sloves, da zdravi člane kraljeve družine," je dejal vir blizu kraljeve družine.

Po poročanju The Mirror naj bi najmanj en član osebja januarja po trebušni operaciji princese želel videti njeno zdravstveno datoteko, o čemer je vodstvo klinike tudi obvestilo Kensingtonsko palačo. O kršitvi je bila obveščena tudi Kate. "Celotno medicinsko osebje je popolnoma šokirano in obupano zaradi obtožb in globoko prizadeto, da je njihov kolega lahko odgovoren za takšno zlorabo zaupanja in etike," je še pojasnil bližnji vir.

Po zakonih o varovanju osebnih podatkov gre namreč za kaznivo dejanje, če osebje v javni ali zasebni zdravstveni ustanovi vpogleda v zdravstveno dokumentacijo pacienta brez privolitve upravljavca podatkov v organizaciji. Sprožili so tudi že preiskavo na to temo, prijavo pa so podali tudi na urad informacijskega pooblaščenca. "Lahko potrdimo, da smo prejeli poročilo o kršitvi in ocenjujemo posredovane informacije," je potrdil njihov tiskovni predstavnik. Metropolitanska policija na drugi strani ni potrdila, ali je bila obveščena o obtožbah.

Vodstvo klinike je v izjavi za javnost zapisalo, da jim je zasebnost pacientov sicer na prvem mestu in da so jih trditve o kršitvi močno presenetile. "Trdno verjamemo, da si vsi naši pacienti, ne glede na njihov status, zaslužijo popolno zasebnost in zaupnost glede svojih zdravstvenih podatkov," so zapisali. Na kliniki so med drugim že zdravili kraljevo družino, nekdanje predsednike, premierje in številne zvezdnike.

In odziv palače? The Mirror poroča, da se je kraljeva palača odzvala izjemno brezbrižno. "To je stvar londonske klinike," so dejali. O podrobnostih princesinega stanja še vedno ne razkrivajo nobenih podrobnosti, so pa potrdili, da ni povezano z rakom ter da želijo, da njeni osebni zdravstveni podatki ostanejo zasebni.