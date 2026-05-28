Osebni pomočnik Matthewa Perryja obsojen na 41 mesecev zaporne kazni

Kenneth Iwamasa je bil ob Matthewu Perryju v zadnjih dneh njegovega življenja, deloval je kot njegov podpornik, kurir za droge in zdravnik. Bil je zadnja oseba, ki je pokojnega igralca videla živega, in tudi tisti, ki ga je našel mrtvega, poroča CNN. Kazen je bila v skladu s tem, kar so zahtevali tožilci.

Avgusta 2024 je obtoženi priznal krivdo glede distribucije ketamina, ki je povzročila smrt, in postal priča tožilstva. Njegovi odvetniki so zahtevali, da kazen ne bi smela biti višja od šestih mesecev zapora, saj da je zgolj izpolnjeval navodila delodajalca. Ključno za visoko kazen je bilo pričanje Perryjevih družinskih članov, ki so bili prepričani, da bo Iwamasa igralcu pomagal, da se znebi odvisnosti, ne pa ga oskrboval z mamili.

Pokojni igralec je Iwamasa najel leta 2022 in mu plačeval 150.000 dolarjev (okoli 130.000 evrov) letno. Glede na priznanje krivde je Iwamasa ketamin kupoval na črno od zdravnika Salvadorja Plasencie, ki je bil julija obsojen na dve leti in pol zapora.

Iwamasa je začel kupovati ketamin tudi od Perryjevega znanca Erika Fleminga, ki je bil pred dvema tednoma obsojen na dve leti zapora. Preprodajalka mamil Jasveen Sangha, znana kot kraljica ketamina, pa je bila aprila obsojena na 15 let zapora.