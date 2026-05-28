Tuja scena

Osebni pomočnik Matthewa Perryja obsojen na 41 mesecev zaporne kazni

Los Angeles, 28. 05. 2026 12.06 pred 56 minutami 2 min branja 2

K.Z. STA
Osebni pomočnik igralca Matthewa Perryja Kenneth Iwamasa je bil na sodišču v Los Angelesu obsojen na tri leta in pet mesecev zapora. Iwamasa je bil soodgovoren, da je pokojni zvezdnik serije Prijatelji zapadel v odvisnost od ketamina in mu tudi vbrizgal smrtonosno dozo, poroča CNN.

Kenneth Iwamasa je bil ob Matthewu Perryju v zadnjih dneh njegovega življenja, deloval je kot njegov podpornik, kurir za droge in zdravnik. Bil je zadnja oseba, ki je pokojnega igralca videla živega, in tudi tisti, ki ga je našel mrtvega, poroča CNN. Kazen je bila v skladu s tem, kar so zahtevali tožilci.

Na izrek kazni sta prišla tudi mama in očim pokojnega Matthewa Perryja.
FOTO: Profimedia

Avgusta 2024 je obtoženi priznal krivdo glede distribucije ketamina, ki je povzročila smrt, in postal priča tožilstva. Njegovi odvetniki so zahtevali, da kazen ne bi smela biti višja od šestih mesecev zapora, saj da je zgolj izpolnjeval navodila delodajalca.

Ključno za visoko kazen je bilo pričanje Perryjevih družinskih članov, ki so bili prepričani, da bo Iwamasa igralcu pomagal, da se znebi odvisnosti, ne pa ga oskrboval z mamili.

Pokojni igralec je Iwamasa najel leta 2022 in mu plačeval 150.000 dolarjev (okoli 130.000 evrov) letno. Glede na priznanje krivde je Iwamasa ketamin kupoval na črno od zdravnika Salvadorja Plasencie, ki je bil julija obsojen na dve leti in pol zapora.

Iwamasa je začel kupovati ketamin tudi od Perryjevega znanca Erika Fleminga, ki je bil pred dvema tednoma obsojen na dve leti zapora. Preprodajalka mamil Jasveen Sangha, znana kot kraljica ketamina, pa je bila aprila obsojena na 15 let zapora.

Perry je postal ena največjih zvezd svoje generacije skupaj s Courteney Cox, Jennifer Aniston, Mattom LeBlancom, Davidom Schwimmerjem in Liso Kudrow v seriji Prijatelji, ki je bila na sporedu od leta 1994 do 2004. Petkrat je bil nominiran za nagrado emmy, ki pa je ni nikoli prejel. Pred leti je izšla tudi njegova avtobiografija, v kateri je podrobno opisal svoj boj z odvisnostjo, poskuse odvajanja in posledice odvisnosti.

KOMENTARJI2

PSIHOTERAPEVT
28. 05. 2026 13.02
To ni res, dobil je 1248 dni kazni ;)
PegySue
28. 05. 2026 12.49
Zanimivo, kdo vse je kriv, če si znan in bogat.....
