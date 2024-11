Osemletni sin Kelly Clarkson presenetil z izvedbo pesmi Franka Sinatre

Številni otroci prav v svojih starših vidijo največje vzornike in pogosto se odločijo slediti njihovim stopinjam. Tako je tudi v družini Kelly Clarkson, saj njen osemletni sin že dokazuje svoj glasbeni talent in nesporno dejstvo, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Mali Remington Remy Alexander je v eni od oddaj The Kelly Clarkson Show tako presenetil svojo mamo s pevskim nastopom.

Zapel je legendarno uspešnico Franka Sinatre My Way, s katero je močno ganil pevko in ostalo občinstvo. Deček je na oder stopil pred začetkom snemanja oddaje, saj sta ravno na ta dan z dve leti starejšo sestrico mamo obiskala na prizorišču. "Pred snemanjem si je Remy vzel trenutek in ogrel občinstvo s svojo izvedbo Sinatrove klasike," je v videu, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, ponosno povedala 42-letnica. Zvezdnica je čustveno dodala, da je zelo ponosna na svoja otroka. "Zelo sta zabavna in tako zelo ju imam rada," je še povedala v posnetku o osemletniku in desetletni River Rose, ki ju ima iz zakona z nekdanjim možem Brandonom Blackstockom.