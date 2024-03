Oskarje zaznamovali protestniki, ki so zaprli ulice in povzročili zamude

Skupina tisočih protestnikov je pred podelitvijo oskarjev napolnila ulice v bližini gledališča Dolby in izrazila svojo podporo Gazi in Palestini ter pozvala k takojšnji prekinitvi ognja v vojni med Izraelom in Hamasom. "Medtem ko zvezde prejemajo nagrade, sestradani otroci prejemajo bombe," se je glasil le eden od transparentov protestnikov.

Protestniki so mahali s palestinskimi zastavami in vzklikali: "Osvobodite Palestino." Z njimi so kar nekaj dela imeli organizatorji in policisti. Protestniki so nagovorili tudi gledalce oskarjev: "Medtem ko gledate, bombe padajo!"

Protestniki, ki so se začeli zbirati že nekaj ur pred prireditvijo, so tam vztrajali praktično do začetka dogodka in celo dosegli, da se nekateri povabljenci niso uspeli dokopati do gledališča, kar je ustvarilo zamudo v programu.

Varnost v gledališču in okoli njega je bila sicer močno poostrena. Policisti losangeleške policije so v pričakovanju protestov na območju okrepili patrulje, imetniki vstopnic za slovesnost in zabave po dogodku pa so morali iti skozi tri kontrolne točke in številne ograje, preden so se lahko približali rdeči preprogi.

Podporo protestnikom in Palestini so na rdeči preprogi pokazali tudi nekateri zvezdniki, ki so nosili rdeče broške. Med njimi so bili tudi igralec Mark Ruffalo, pevka Billie Eilish in njen brat Finneas O'Connell ter režiserka Ava DuVernay in komik Ramy Youssef. "Pozivamo k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Pozivamo k varnosti vseh vpletenih in želimo trajen mir za prebivalce Palestine," je slednji povedal v intervjuju na rdeči preprogi. "Prenehajmo pobijati otroke."