Oskarjem se obetajo spremembe, poudarek bo na vključevanju in raznolikosti

Akademija za filmsko umetnost ter znanost novih standardov za upravičenost do nagrade zaenkrat še ni določila. Skupina je v sporočilu za javnost zgolj povedala, da bo do konca julija oblikovala delovno skupino vodilnih v filmskem svetu, ki se bodo ukvarjali z razvojem ter doslednim izvajanjem standardov, ki jih bodo pred tem dorekli. "Medtem ko je Akademija že naredila korak naprej ter dosegla nek napredek pa vemo, da je treba narediti še veliko več, da bi zagotovili enakovredne priložnosti na vseh področjih," je v izjavi dejal izvršni direktor Dawn Hudson . ''Potreba po obravnavanju tega vprašanja je nujna. V ta namen bomo spremenili ter seveda še naprej preučevali naša pravila in postopke, da bomo resnično zagotovili, da bodo vsi glasovi slišani in tudi proslavljeni,'' je še dodal.

Pobuda bo vključevala vrsto okroglih miz in srečanj z naslovom 'Dialog akademije: Začne se z nami', kjer se bodo člani filmske akademije in širša javnost osredotočili na raso, narodnost, zgodovino in filmsko obrt. Oskarjevka in televizijska osebnost Whoopi Goldbergnaj bi vodila pogovor o 'trajnem vplivu rasističnih tropov in škodljivih stereotipov v hollywoodskih filmih', je sporočila akademija. Do sprememb prihaja zaradi širokega spektra medijskih hiš in zabavnih blagovnih znamk, ki so se zaobljubile, da bodo ustvarile bolj vključujoče notranje skupnosti in se trudile za bolj reprezentativno vsebino. Vse to ima povod v protestih, ki se zaradi sistemskega rasizma in strukturne neenakosti dogajajo po vsem svetu.