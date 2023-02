Oskarjevec Adam Driver in žena pričakujeta drugega otroka

Igralski par Adam Driver in Joanne Tucker se bosta razveselila drugega skupnega otroka. Zvezdnika sta se nedavno odpravila nakupovat, med zlaganjem stvari iz avtomobila pred njunim newyorškim stanovanjem pa so ju ujeli fotografi. Čeprav 39-letnik in njegova leto dni starejša žena zasebno življenje skrbno skrivata pred očmi javnosti, pa Joanne tokrat ni več mogla prikriti nosečniškega trebuščka.

Tuckerjeva in Driver sicer rojstva otroka nista nikoli potrdila, kaj šele razkrila njegovega imena. Leta 2021 so ju z otrokom opazili med počitnicami v Italiji in čeprav zvezdnik skrbno skriva svoje zasebno življenje, je v intervjujih že večkrat šifrirano govoril o očetovstvu. Leta 2017 je za revijo W dejal, da si ni predstavljal, da bi lahko koga ljubil bolj kot svojega psa in ob tem namignil, da ima otroka.

Zakonca Tucker in Driver sta se pred leti spoznala na prestižni glasbeni šoli Juilliard, kot je v enem izmed intervjujev priznal 39-letnik, pa mu je žena pomagala, da je ob slavi in 'norosti' Hollywooda ohranil trezno glavo.