Oskarjevec Kevin Spacey se je v Londonu izrekel za nedolžnega

Sodnik je danes tudi določil, da se bo sojenje, ki naj bi trajalo do štiri tedne, začelo 6. junija prihodnje leto.

Domnevna kazniva dejanja, za katere je obtožen hollywoodski zvezdnik, naj bi se zgodila med letoma 2005 in 2013, ko je bil Kevin Spacey umetniški vodja gledališča Old Vic v Londonu. Spacey je bil uradno obtožen 13. junija. Ob današnjem prihodu na sodišče Old Bailey v središču Londona so ga pričakali številni novinarji.