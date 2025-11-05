Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Oskarjevec Kieran Culkin se je razveselil tretjega otroka

New York, 05. 11. 2025 14.00 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Družina z oskarjem nagrajenega igralca Kierana Culkina se je povečala. Le nekaj mesecev po tem, ko je ženo Jazz Charton javno rotil za več otrok, je zvezdnik postal še tretjič oče. Veselo novico je javnosti razkrila njegova soigralka iz serije Nasledstvo, Sarah Snook, a podrobnosti ni delila.

Kieran Culkin je postal še tretjič oče. Veselo novico je v intervjuju za Access Hollywood razkrila njegova soigralka Sarah Snook, zvezdnik in njegova žena pa novice še nista javno potrdila. Kot je dejala, je dojenčka, katerega spol ni znan, že spoznala, družina pa je zelo srečna.

Kieran Culkin z ženo Jazz Charton
Kieran Culkin z ženo Jazz Charton FOTO: Profimedia

"Spoznala sem dojenčka. Zelo je ljubek. Vsi so zelo srečni in prisrčni," je povedala Snookova, ki je s Culkinom zaigrala v večkrat nagrajeni seriji Nasledstvo. Zakonca sta sicer že starša 6-letne Kinsey in 4-letnega Wilderja.

Preberi še Kieran Culkin svoji ženi ob osvojitvi oskarja: Obljubila si mi štiri otroke

43-letni zvezdnik se je pred meseci na podelitvi nagrad Emmy v svojem zahvalnem govoru zahvalil ženi in ji hkrati dejal, da si želi več otrok. "Rekla si, da mogoče, če zmagam," jo je opomnil. Charton, ki je prav tako igralka, se je z nosečniškim trebuščom na rdeči preprogi pojavila na premieri predstave Čakajoč Godota nekaj mesecev pozneje. Par je skupaj od leta 2012, ko sta se istega leta spoznala v enem od lokalov v New Yorku.

kieran culkin tretji otrok rojstvo igralec jazz charton
Naslednji članek

Britanska revija Glamour izbrala ženske leta 2025

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330