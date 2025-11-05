Oskarjevec Kieran Culkin se je razveselil tretjega otroka

Kieran Culkin je postal še tretjič oče. Veselo novico je v intervjuju za Access Hollywood razkrila njegova soigralka Sarah Snook , zvezdnik in njegova žena pa novice še nista javno potrdila. Kot je dejala, je dojenčka, katerega spol ni znan, že spoznala, družina pa je zelo srečna.

"Spoznala sem dojenčka. Zelo je ljubek. Vsi so zelo srečni in prisrčni," je povedala Snookova, ki je s Culkinom zaigrala v večkrat nagrajeni seriji Nasledstvo. Zakonca sta sicer že starša 6-letne Kinsey in 4-letnega Wilderja .

43-letni zvezdnik se je pred meseci na podelitvi nagrad Emmy v svojem zahvalnem govoru zahvalil ženi in ji hkrati dejal, da si želi več otrok. "Rekla si, da mogoče, če zmagam," jo je opomnil. Charton, ki je prav tako igralka, se je z nosečniškim trebuščom na rdeči preprogi pojavila na premieri predstave Čakajoč Godota nekaj mesecev pozneje. Par je skupaj od leta 2012, ko sta se istega leta spoznala v enem od lokalov v New Yorku.