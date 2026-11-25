Mahershala Ali je razkril, da kljub dvema oskarjema težko najde delo zase. "Dobrih igralcev je več kot dobrega materiala," je zvezdnik filma Mesečina nedavno povedal v podkastu Carmela Anthonyja . "Ne gre niti za to, da bi se vsi ti ljudje potegovali za iste vloge. Preprosto je med vsemi projekti, ki nastanejo, le peščica takšnih, ki izpolnjujejo določene pogoje," je dodal.

52-letni igralec je pojasnil, da v veliki večini projektov, ki dobijo zeleno luč za realizacijo, zanj sploh ni primernih vlog. "Zato ni pomembno, če imam 17 oskarjev. Če nihče ne piše vlog zate oziroma ne odobri projekta, pri katerem bi imel v mislih prav tebe, si enak kot vsi drugi, ki čakajo, iščejo in upajo na priložnost," je pojasnil.

Meni, da je enakopravnost med igralci različnih ras pogosto bolj prisotna v besedah kot pa v dejanjih. "Nočeš se znajti v položaju, ko bi bil del projekta, ki je označen kot 'projekt za zagotavljanje raznolikosti'. Kot temnopolta oseba si preprosto želiš sodelovati pri kakovostnih projektih. O sebi ne razmišljaš kot o nekakšnem eksotičnem drugačnem človeku. Preprosto živiš svoje življenje," je priznal.

Ali je v svoji karieri zaigral v številnih filmih, ki so prejeli odlične kritike. Oskarja za najboljšo stransko moško vlogo je osvojil za filma Mesečina (2016) in Zelena knjiga (2018).