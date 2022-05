Oskarjevka Ariana DeBose bo vodila letošnjo podelitev tonyjev: Prihajam domov

Igralka Ariana DeBose , ki se je v svoji karieri razveselila oskarja za najboljšo žensko stransko vlogo – tega si je prislužila za delo v glasbenem filmu Zgodba z zahodne strani – bo vodila letošnjo podelitev nagrad tony. Za to priznanje je bila leta 2018 tudi sama nominirana, in sicer za vlogo v muzikalu o Donni Summer .

Zvezdnica, ki je vešča tudi petja in plesa, se bo tako ob 75. izvedbi vrnila na oder podelitve, ki slavi največje gledališke dosežke in predstavlja najpomembnejšo noč za broadwayske ustvarjalce. Novico o igralkini novi vlogi so z javnostjo delili producenti, ki stojijo za dogodkom. Zvezdnica bo prvič stala na odru kot voditeljica tonyjev, nekaj izkušenj s tovrstnim udejstvovanjem pa si je pridobila s sodelovanjem v oddaji Saturday Night Live.

DeBosova je članice broadwayske skupnosti. Nastopala je v številnih muzikalih, vključno s priljubljenim Bring It On: The Musical, pojavila se je v Hamiltonu in nagrajenem Summer: The Donna Summer Musical. ''Prihajam domov,'' je 31-letnica veselo sporočila in dodala: ''Tako zelo sem počaščena, da bom lahko proslavila 75 let odličnosti v teatru, še bolj pa me veseli, da bomo tako slavili vsakega od članov te skupnosti, ki so svoja življenja posvetili temu, da luči Broadwaya znova močno svetijo.'' Zaključila je z izjavo, da ta angažma zanjo pomeni uresničitev sanj.