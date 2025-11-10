Čeprav velja za eno bolj zaželenih igralk v Hollywoodu in ima posledično polne roke dela s snemanji, si z oskarjem nagrajena Jennifer Lawrence rada vzame čas tudi za uživanje v resničnostnih oddajah. Eden od njenih skritih pregreh? Šov družine Kardashian.

Oskarjevka: Kourtney je bolj nadležna kot kadarkoli, spravlja me ob živce

V nedavnem intervjuju je igralka tako brez dlake na jeziku povedala, kaj si misli o slavnih sestrah. Razkrila je, da je njena najljubša Khloé Kardashian, medtem ko ji najstarejša izmed klana ni najbolj pri srcu. "Kourtney je bolj nadležna kot kadarkoli, spravlja me ob živce," je priznala Jennifer.

Ko jo je soigralec Robert Pattinson vprašal, zakaj tako čuti, mu je Jennifer pojasnila, da jo pri Kourtney živcira to, da vse svoje odločitve javno naznani. "Naznani, da nečesa ne bo več nosila. Zgolj nehaj to nositi, ne rabiš tega javno naznaniti. Ali pa ko reče, da nima več televizije v spalnici. Zgolj ne glej televizije, nehaj vse naznanjati."

Jennifer je sicer dobra prijateljica s Kris Jenner, mamo slavnih sester, ter Kim Kardashian, s katero sta pred leti skupaj posneli intervju.