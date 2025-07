Oskarjevka ostro nad lepotne popravke: Genocid nad generacijo žensk

Igralka in oskarjeva nagrajenka Jamie Lee Curtis je v novem intervjuju za The Guardian brez dlake na jeziku spregovorila o "genocidu nad generacijo žensk, ki ga izvaja kozmetična industrija" . Zvezdnica je poudarila, da je besedo genocid uporabila z jasnim namenom. "To besedo uporabljam že dolgo časa in jo uporabljam ravno zato, ker je močna. Verjamem, da smo izbrisali generacijo ali dve naravnega človeškega videza."

V nadaljevanju je svoje besede dodatno argumentirala. "Koncept, da lahko spremeniš svoj videz s pomočjo kemikalij, kirurških posegov, polnil in podobnega, vodi v popačenje generacij, predvsem žensk, ki spreminjajo svoj videz. In to podpira umetna inteligenca, saj si ljudje zdaj želijo obraz s filtrom. Trenutno na sebi nimam filtra. V trenutku, ko si ga nadenem in vidim fotografijo prej in fotografijo potem, se težko uprem misli, da druga ni videti bolje."

Kljub temu, da je hollywoodska industrija preplavljena z lepotnimi popravki, 66-letnica svojih stanovskih kolegov, ki se odločijo iti pod nož, ne obsoja. "Nikoli ne bi rekla niti besede. Vem le, da je to neskončen krog. To vem. Ko enkrat začneš, ne moreš nehati. Ampak ni moja naloga, da podajam svoje mnenje, to ni moja stvar."

V intervjuju je oskarjevka priznala še, da obžaluje, da se je kot mlajša odločila za plastično operacijo, potem ko je snemalec na snemanju filma Perfect iz leta 1985 komentiral videz njenih podočnjakov. Od takrat dalje je postala glasna zagovornica naravne lepote.