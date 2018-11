Oskarjevka priznala, da se ji že kažejo znaki zgodnje menopavze

Igralka Gwyneth Paltrow ugotavlja, da se ji sredi štiridesetih že kažejo prvi znaki menopavze, saj je v oglasu za svojo znamko izdelkov Goop ugotavljala, da pri 46 letih opaža spremembe na telesu, potenje in hormonske spremembe. Seveda pa lahko pri njej kupite tudi vitaminske dodatke za tovrstne primere, za "borih" 80 evrov.

Mati dveh otrok se je nedavno poročila s televizijskim producentom Bradom Falchukom, očitno pa prihaja v leta, ko bo morala misliti tudi na menopavzo.

"Ko pridete v menopavzo, boste opazile veliko sprememb, že sama čutim hormonske spremembe, spremembe počutja in nenadne napade jeze. Menopavza je prišla na slab glas, zato jo je treba začeti jemati drugače. Ko je skozi to šla moja mama, je bila to velika stvar, saj jo je spremljalo žalovanje in podobna čustva," je povedala zvezdnica.

Priznala je sicer, da sama še ni v menopavzi, da pa ima pod svojo znamkoGoopprehranske dodatke z imenomMadame Ovary za okoli 80 evrov, posebej za to življenjsko obdobje. Gre za mešanico zelišč, vitaminov in rastlinskih spojin, ki ublažijo prve simptome menopavze.

Da pa Gwyneth ne gre zgolj za denar pa je dokazala, ko je reviji People pokazala nekaj fotografij z njene skrbno varovane poroke s Falchukom. Očitno je bil za igralko to res najbolj srečen dan v njenem življenju.