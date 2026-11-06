Oskarjevka Sally Field je dopolnila 80 let

Kot je igralka Sally Field povedala za ameriške medije nekaj mesecev pred svojo obletnico, si sama ne želi več veliko. Na vprašanje, ali načrtuje kakšno praznovanje svojega mejnika, je v šali odgovorila, da bi rada osvojila Mount Everest, nato pa odgovorila, da nima nobenih načrtov, "razen da bi bilo že dobro, če bi preživela danes. In morda bo tudi jutri lepo".

Field je bilo mogoče nazadnje videti letos v filmski priredbi uspešnega romana avtorice Shelby Van Pelt Nadvse bistra bitja. Vloga ji je prinesla emmyja, ob prevzemu nagrade pa je kritizirala združitev filmskih studiev Paramount in Warner Bros.

Sally Margaret Field se je rodila 6. novembra 1946 v kalifornijskem mestu Pasadena kot hči igralke Margaret Field, rojene Morlan, in prodajalca Richarda Drydena Fielda. Na igralsko pot se je podala leta 1965, ko je nastopila v televizijski seriji Lawrence in Gidget. Leta 1967 je posnela svoj prvi televizijski celovečerec The Way West, v katerem je nastopila ob Kirku Douglasu.

Televizija je nasploh igrala pomembno vlogo v njeni karieri vse do leta 1977, ko ji je uspel preboj na velika platna s filmom Smokey in Bandit, v katerem je nastopila ob Burtu Reynoldsu. Le nekaj let kasneje si je z vlogo v filmu Norme Rae prislužila oskarja, drugega pa ji je prinesla vloga v filmu Mesto v srcu.

Med njene najbolj prepoznavne filme sodijo Jeklene magnolije (1989), Forrest Gump (1994) ter Bratje in sestre (2006). Marsikomu se je prikupila tudi z vlogami v komedijah, kot sta Očka v krilu (1993) ali Blondinka s Harvarda 2 (2003). Videti jo je bilo mogoče tudi v zgodovinski drami Lincoln (2012), ki ji je prinesla nominacijo za oskarja.

Igralka je bila dvakrat poročena. Med letoma 1968 in 1975 je bila poročena s Stevenom Craigom, od leta 1984 do leta 1994 pa z Alanom Greismanom. Je mati treh otrok.