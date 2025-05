Oskarjevko Emmo Stone na rdeči preprogi 'napadla' čebela

V francoskem Cannesu se še naprej odvija znameniti filmski festival, ki so ga tudi letos obiskali številni zvezdniki. V petek so se na rdeči preprogi mudili Pedro Pascal , Austin Butler in Emma Stone , ki so premierno predstavili svoj novi film Eddington.

Zvezdniki pa na rdeči preprogi niso bili sami, pri poziranju fotografom se jim je pridružila 'nepovabljena' čebela, ki je bila očitno najbolj očarana nad dvakratno oskarjevo nagrajenko Emmo Stone. Čebela je namreč pričela krožiti okoli igralkinega obraza, iz nerodne situacije pa sta jo skušala rešiti njena slavna soigralca.

Po nekaj poskusih je zvezdniški trojki čebelo uspelo preusmeriti drugam, vse skupaj pa so pospremili z nasmejanimi obrazi. Trenutek so v objektive ujeli številni fotografi in snemalci. "Oh, da bi tudi jaz bila Emma Stone, ki jo Pedro Pascal in Austin Butler ščitita pred čebelo," se je na spletu pošalila ena od uporabnic, druga pa dodala, da se niti čebela ni mogla upreti zvezdniški moči Emme Stone.