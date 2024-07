'Oslovski kopiti', za kateri je treba odšteti 2390 evrov

Skupini nenavadnih modnih kosov, ki so v preteklosti razdvojili javnost, so se pridružili škornji modne hiše pokojnega modnega oblikovalca Alexandra McQueena, ki močno spominjajo na oslovska kopita. Škornji so del nove kolekcije, na eni izmed fotografiranj pa jih je že nosila glasbenica Charli XCX.

Škornji so hitro preplavili splet in prejeli mešane odzive, vsi, ki jih bodo želeli obuti, pa bodo morali zanje odšteti 2390 evrov. In če so na eni strani tisti, ki so nad škornji popolnoma zgroženi, so drugi zanje našli lepe besede. V komentarjih pod fotografijami škornjev na spletu je moč najti kar nekaj posameznikov, ki bi 'oslovski kopiti' kupili in ju nosili.