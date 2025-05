Ostra očesa opazila: Cruz in Romeo Beckham sta se norčevala iz Brooklynove žene

Ostra očesa so zaznala, da sta se mlajša od bratov Beckham, Cruz in Romeo, norčevala iz žene njunega brata Brooklyna, Nicole Peltz. Cruz je pod Romeovo fotografijo na Instagramu namreč komentiral enako, kot je to storila Nicola pod objavo Romeovega nekdanjega dekleta.

Odnosi znotraj družine Beckham niso najboljši. V središču spora sta pristala najstarejši od otrok Victorie in Davida Beckhama, Brooklyn in njegova žena Nicola Peltz. Da je družina bržkone v sporu, je postalo jasno, ko Brooklyna in Nicole ni bilo na nobenem od Davidovih treh velikih praznovanj abrahama.

Romeo, Cruz, Brooklyn in David Beckham FOTO: Profimedia icon-expand

Teorij, kaj je krivo za razkol, je več. V zadnjem obdobju pa v javnosti kroži predvsem ta, da naj bi se skregala Brooklyn in njegov brat Romeo.

Ostra očesa so zdaj ugotovila, da ima izmenjava med mlajšima bratoma Cruzom in Romeom, ki je aprila mnoge zmotila, globlji pomen. "Tako si lep, Romeo," je pod eno od Romeovih objav komentiral brat Cruz in dodal emotikon rožnatega srca in treh zvezdic. Mnogi so mnenja, da je Cruz s tem oponašal snahin komentar, ki je pod objavo Mie Regan, sicer nekdanjega Romeovega dekleta, zapisala: "Tako si lepa, Mia." Zapisu je dodala ista emotika.

Para naj bi bila v sporu. FOTO: Profimedia icon-expand

Brata Brooklyn in Romeo naj bi se skregala zaradi Romeove zveze s Kim Turnbull. Kim in Brooklyn naj bi bila pred leti namreč ljubimca. Poleg tega pa naj bi bila družina v sporu tudi s Peltz. Njo naj bi namreč motila David in Victoria – predvsem dejstvo, kako se pogovarjata z njenim možem. Domnevno naj bi David Brooklyna zmerjal in kričal nanj prek telefona. Nicola in Brooklyn naj bi si že mesece želela zgladiti odnose z Davidom in Victorio, a sta 'pretresena', ker si zvezdnika ne bi želela, da se pogovora udeleži tudi Nicola