Ostre kritike na račun Serene Williams, mož jo brani

"Pri teh letih in pri teži, ki jo ima zdaj, se ne giblje s takšno lahkoto, kot se je pred 15 leti," so njegove besede iz intervjuja povzeli številni tuji mediji. "Serena je bila senzacionalna igralka. Če bi bila vsaj malo spodobna, bi se upokojila. V vseh pogledih," je še dodal Ion.

Williamsova se že več let brani negativnih komentarjev teniških igralcev in uporabnikov družbenih omrežij, ki jih je deležna zaradi svoje postave in barve kože.

"Ljudje že zelo dolgo govorijo o mojem telesu,"je povedala leta 2016. "Dobre stvari, velike stvari, negativne stvari. Ljudje so upravičeni do svojega mnenja, a najpomembnejše je, kaj o sebi mislim jaz, saj bo to napolnilo prostor, v katerem sem. S takšnim pogledom name bo to vzbudilo v ljudeh občutek, da sem samozavestna, ne glede na to, ali jim ugajam ali ne, ali jim je všeč moj videz ali ne."

Zadnje tedne se intenzivno pripravlja na OP Avstralije, kjer bo poskušala osvojiti 24. zmago na turnirjih za grand slam.