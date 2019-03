Ostre kritike nemške glasbene skupine zaradi videa s simboliko holokavsta

Nemška glasbena skupina Rammstein je nedavno izdala novo pesem in videospot z naslovom Deutschland (Nemčija), ki pa je povzročila mešane odzive s precejšnjo mero zgražanja in kritik. Ker je v spotu tudi simbolika holokavsta, so se odzvali zgodovinarji in številne judovske skupnosti.

Nemška hard rock glasbena skupina Rammstein je izdala novo pesem in videospot z naslovom Deutschland (Nemčija), s katero je v javnosti dvignila veliko prahu. Besedilo spota govori o nemškem narodu, o njihovi zgodovini in prihodnosti, prepoznamo pa lahko sporočilo, da so Nemci preživeli vse, kar se jim je zgodilo in da bodo preživeli tudi vse, kar prihaja.

Vloger Dave je videospot komentiral kot zanimiv in provokativen FOTO: You Tube

Samo glasbo in tekst so številni označili za dober, odličen, celo domiseln – z nekaterimi instrumentalnimi dodatki, ki za Rammsteine sicer niso tipični. Največje presenečenje pa je videospot, ki je po besedah nemškega vlogerja Dava Durdena (ta je v živo spremljal izdajo spota na platformi YouTube in komentiral tako besedilo kot video) ''težek, kompleksen in celo kinematografski.''

Felix Klein: ''S tem, ko so se Rammsteini postavili v vlogo umirajočih zapornikov, so prestopili mejo.'' FOTO: YouTube

Simbolika prostozidarstva, srednjega veka, inkvizicije, tretjega rajha, holokavsta in robotike – vse to, po Durdenovem mnenju, priča o večplastnosti in predvsem globjem pomenu videospota. ''Odraža nemško preteklost, sedanjost in prihodnost ... Vsaj tako mislim ... Predvsem simboliko temnopolte gospe vidim kot odraz prihodnosti. Zanimivo, provokativno ... Verjetno se s spotom navezujejo tudi na vsa nedavna dogajanja z ubežniki – splošno zadovoljstvo Nemcev z migracijsko politiko ni bilo ravno na zavidljivi ravni,'' je komentiral Dave.

Simbolika prostozidarstva, tretjega rajha, holokavsta, robotike ... Nakazuje na večplastnost sporočila pesmi FOTO: Profimedia

Medtem, ko je nemški vloger prepoznal širšo sliko videospota in besedila, pa je večina svetovne javnosti zgrožena in usmerjena predvsem h kritikam prizorov holokavsta. Videospot si je v le nekaj urah po uradni izdaji na platformi YouTube ogledalo več kot šest milijonov ljudi. Judovske skupnosti so dejale, da je Rammstein s tem prestopil 'rdečo nit'. Felix Klein, najvišji nemški predstavnik za boj proti antisemitizmu, je za nemški Bild komentiral: ''S tem, ko so se Rammsteini postavili v vlogo umirajočih zapornikov, so prestopili mejo. Če je bil namen tega spota marketinški trik za povečanje prodaje, sem prepričan, da gre za neokusno eksploatacijo umetniške svobode.'' Njegovemu mnenju se je pridružil tudi judovski zgodovinar Michael Wolfssohn, ki je njegov komentar nadgradil z besedami: ''Gre za obliko nekrofilije. Popolnoma nesprejemljivo!''

Glasbena skupina Rammstein se na kritike še ni odzvala FOTO: YouTube