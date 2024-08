Osumljenec najprej priznal, nato zanikal načrt za napad: 'Želel je biti kul'

Na vprašanje, ali in zakaj je prisegel zvestobo IS, zaradi česar mu je policija tudi prišla na sled, je odvetnica odgovorila: "Želel je biti kul." Zatrdila je še, da ni terorist, ampak je nezrel in neveden.

Policija je ob aretaciji 19-letnika odkrila tekoče eksplozivno sredstvo. A kot je zatrdila odvetnica, zaradi premajhne koncentracije ene od kemikalij to ne bi delovalo, "zato jo je dejansko želel zliti v stranišče". Ob preiskavi hiše njegovih staršev so v hladilniku našli pripomočke iz eksplozivne naprave. Zasegli so tudi detonatorje, vžigalnike in drugo opremo za izdelavo bomb.

19-letnik je imel tudi nože in drugo orožje z rezilom. "Naročil ga je na Amazonu, ker mu je bilo všeč," je izjavila njegova odvetnica. Državno tožilstvo v Wiener Neustadtu sicer 19-letnika in njegovega dve leti mlajšega najboljšega prijatelja preiskuje zaradi terorističnega združevanja in kriminalne organizacije. Naslednja redna obravnava za pregled pripora bo 23. avgusta, še poroča APA.