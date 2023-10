Osumljenec umora Tupaca Shakurja ima dva tedna časa, da poišče odvetnika

Po tem, ko so končno prijeli osumljenca za umor Tupaca Shukurja, so to že drugič preložili. Tokratni razlog za dvotedenski zamik je, da si Duane 'Keffe D' Davis v tem času najde odvetnika. Osumljenec bi se moral še uradno izjasniti o krivdi, to pa naj bi storil na nedavnem zaslišanju, preden je bil odrejen ponovni zamik sojenja.