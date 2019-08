Nazadnje, ko je zvezdnica malce bolj izpostavila svoja otroka, je bilo leta 2016, ko je na Instagramu zapisala: "Srečen svetovni dan posvojitve od naše družine do vaše," je zapisala. "Če bomo še naprej odpirali svoje misli in srca, se bomo morda znašli v svetu, v katerem ima vsak otrok ljubečo družino, ki si jo zasluži," je ganljivo zapisala.

Igralka južnoafriških korenin trenutno z družino dopustuje na morju, po pisanju medijev, jo je zaneslo celo na Hvar. Zvezdnica pa je tokrat naredila izjemo in na Instagramu objavila fotografijo hčerke, zraven fotografije pa je namignila, da se ne želi vrniti nazaj v službo. Theronova pa je kljub objavljeni fotografiji zakrila otrokov obraz in mnogi so ji prikimali, da je to gesta, ki bi jo morali upoštevati tudi ostali slavni ljudje.

"Osvežujoče je videti zvezdnico, ki svojih otrok ne uporablja kot modne dodatke, s čimer jim omogoča, da rastejo organsko in čim dlje od žarometov. Kudos," je tako zapisal eden od oboževalcev.