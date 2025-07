Otoplitev odnosov med kraljem Karlom in princem Harryjem?

Se kralj Karel in njegov sin, princ Harry , bližata spravi? V Londonu sta se v preteklih dneh namreč sestala pomočnika obeh strani. Kot poroča portal People , naj bi vodja Harryjevega osebja Meredith Maines priletela iz ameriškega Montecita. Prejšnjo sredo so jo fotografi ujeli na srečanju s Tobynom Andreaeom , kraljevim sekretarjem za komunikacijo.

Kot je znano, 76-letni monarh bije bitko z rakom, podrobnosti njegove bolezni pa javnosti niso znane.

Princ Harry z ženo Meghan na eni in preostali del družine (kralj, Harryjev brat, princ William in žena Kate) na drugi strani že več let niso v najboljših odnosih. Harry in Meghan sta se leta 2020 odpovedala opravljanju uradnih dolžnosti, ki jih imajo člani kraljeve družine, in se preselila v Kalifornijo.