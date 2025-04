Otroci Billa Gatesa po njegovi smrti ne bodo postali milijarderji

O tematiki sta spregovorila, potem ko je voditelj podkasta trdil, da številni indijski starši prihranijo celotno premoženje za svoje otroke, namesto da bi ga podarili manj premožnim. "Mislim, da se o tem lahko odloči vsak sam," je dejal milijarder in dodal: "V mojem primeru so moji otroci dobili odlično vzgojo in izobrazbo, vendar bodo dobili manj kot en odstotek celotnega bogastva, ker sem se odločil, da jim to drugače ne bi bila usluga. To ni dinastija. Ne zahtevam od njih, da vodijo Microsoft. Želim jim dati priložnost, da si služijo svoj denar in gradijo lasten uspeh, da so pomembni in da jih ne zasenčita neverjetna sreča in bogastvo, ki sem ju imel jaz."

69-letni Bill je leta 2000 s svojo takratno ženo Melindo Gates ustanovil fundacijo Bill and Melinda Gates, največjo zasebno dobrodelno organizacijo na svetu. Po njuni ločitvi se je preimenovala v Gates Foundation.