Otroci Kelly Clarkson se po ločitvi sprašujejo o 'definiciji ljubezni'

Kelly je dejala, da je ločitev prisilila njune otroke, da jo vprašajo: "Torej ne ljubiš več očija?" Spomnila se je, da jima je v odgovor dejala: "Všeč mi je, da mi je očka dal vaju. Enostavno se nimava več tako rada, kot sva se imela. Zdaj je preprosto drugače." 41-letnica je povedala, da je najtežje, ko na obrazih svojih otrok vidiš, da se sprašujejo: "Ali se lahko tvoja ljubezen do mene spremeni? Ali lahko mene nimaš več tako rada, kot si me imela?"

"Težko je. Težko je, ko rečejo: Zakaj nimam dedka od tebe? Rekla si, da je ljubezen drugačna med staršem in otrokom kot med možem in ženo," je pojasnila in se sklicevala na svoj odnos z odtujenim očetom Stephenom , ki je umrl leta 2019.

Clarksonova je prejšnji mesec dejala, da se je pri ločitvi močno zanašala na pomoč antidepresivov. "Pogledala sem svojega terapevta in preprosto nisem mogla nehati jokati. Morala sem odpovedati nekaj delovnih dni, ker dejansko nisem mogla nehati jokati," je povedala pevka v podkastu. "In to je bila ena tistih stvari, ko sem res morala dati svoj ponos na stran in prav tako vse težave iz otroštva. Na antidepresivih sem bila približno dva meseca," je dodala. Zvezdnica je tudi priznala, da ni dobro prenesla ločitve. "Ne vem, kako ljudje preživijo kaj takega, ker ne bom rekla, da sem to naredila elegantno, sama za zaprtimi vrati. Tega ni bilo," je dejala in priznala, da je poskušala ostati navidezno dobre volje.