Otroci, ki jih je prineslo leto 2021

V letu, ki se poslavlja, so imele veliko dela tudi štorklje. Koronski baby boom se je po pestrem letu 2020 v podobnem ritmu nadaljeval tudi v mesecih, ki so za nami. Otroški jok je popestril življenja holivudskih zvezdnikov, vstopil v domove slovenskih estradnikov ter športnikov in prebudil dogajanje na britanskem dvoru.

Kraljica Elizabeta je v letu 2021 dobila kar štiri pravnuke in z rojstvom zadnjega tako prababica postala še dvanajstič. Najprej je za slavje poskrbela njena vnukinja, princesa Eugenie, ki se je z Jackom Brooksbankom razveselila sina Augusta Filipa. Sledila je Zara Tindall, ki je 21. marca rodila sina. S soprogom Mikom je dečku nadela ime Lucas Filip. Že 4. junija pa je sledil nov veseli dogodek. Meghan Markle je princu Harryju rodila drugega otroka, hčerko Lilibet Lili Diano Mountbatten-Windsor. Z imenom se je par poklonil kraljici Elizabeti in Harryjevi pokojni materi Diani. Archie, ki je 6. maja dopolnil dve leti, je tako postal starejši bratec.

icon-expand Princ Harry in Meghan z Archiejem in Lilibet Diano. FOTO: Instagram

18. septembra je kraljico razveselilo dejstvo, da je rodila princesa Beatrice, najstarejša hči princa Andrewa. S soprogom Edoardom sta novorojenko poimenovala Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Veselo je bilo tudi na švedskem dvoru. Princ Carl Philip in njegova soproga princesa Sofia sta se razveselila tretjega otroka. Po dveh fantkih je tudi tokrat na svet prijokal deček, novorojenčka sta poimenovala Julian. V tem letu je mamica postala tudi sestra Kate Middleton. Pippa je rodila deklico, ki sta jo z možem poimenovala Grace Elizabeth Jane. Za porod drugega otroka je izbrala porodnišnico, v kateri so na svet prišli tudi vsi trije otroci Kate in Williama.

icon-expand Boris Johnson je postal očka deklice Romy Iris Charlotte. FOTO: Instagram

Veselje na Otoku pa je novo rojeno bitje prineslo tudi v dom britanskega premierja Borisa Johnsona. S soprogo Carrie Johnson sta se 9. decembra razveselila rojstva drugega otroka. Sinu Wilfredu se je pridružila deklica, ki sta jo poimenovala Romy Iris Charlotte. Fotografije dojenčice so hitro obkrožile svet. Veselo novico je v preteklem mesecu objavil tudi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz. Ponosni očka je na Instagramu razkril, da sta z ženo prvorojenca poimenovala Konstantin.

icon-expand Peter Prevc je ob rojstvu sina na Instagramu objavil fotografijo prikupnih modrih copatk. FOTO: Instagram

Tudi za slovenskimi estradniki in športniki je pestro leto. Tik pred pričetkom skakalne sezone se je drugega sina razveselil Peter Prevc. Priljubljeni smučarski skakalec je na Instagramu objavil fotografijo s pripisom in tako potrdil, da sta z ženo Mino dobila otroka in obenem sporočil, da bo zaradi veselega dogodka izpustil uvodne tekme. Oktobra je prav tako drugega sina ob prihodu na svet pozdravil Milivoje Novaković. Nekdanji član slovenske nogometne reprezentance in njegova žena Martina sta dobila sinčka Nikolaja.

icon-expand Sreča Benjamina Verbiča FOTO: Instagram

Očka je letos postal nogometaš Benjamin Verbič. 27-letni vezist, ki igra za Dinamo iz Kijeva, je na družbenih omrežjih sporočil veselo novico, sledilcem pa je pokazal tudi prvo fotografijo dojenčka z imenom Maj. Enako je storila njegova izbranka, ukrajinska manekenka, ki ji na Instagramu sledi kar 116 tisoč oboževalcev. Prvič se je nove vloge razveselila tudi najuspešnejša slovenska plavalka Sara Isaković. Na družbenih omrežjih sporočila veselo novico, da je 17. februarja na svet prijokal sin Max.

icon-expand Kristina in Miha Vodičar sta se julija razveselila drugega sina.

14. julij je bil veseli datum za plesalca Miho Vodičarja. S soprogo Kristino sta ob tretji obletnici poroke dobila najlepše darilo. Na svet je prišel drugi sin, ki sta ga poimenovala Jakob. Veselo pa je bilo tudi pri nekaterih drugih plesalcih in udeležencih šova Zvezde plešejo. Profesionalna plesalka Svetlana Cigoj, ki smo jo spoznali v tretji sezoni šova, je s srčnim izbrancem dobila še enega sina. Zanj sta izbrala ime Maximilian. Klara Lorger, pevka Ansambla Vihar in nekdanja tekmovalka v plesni oddaji, je postala mama tretji deklici, s partnerjem sta jo poimenovala Eva. Otroka je v začetku decembra pozdravila tudi Jana Koteska, mala Iva bo tako dneve krajšala starejšemu bratcu Vranu. Drugega otroka pa je v preteklem letu dobila tudi Tanja Žagar, pevka in zmagovalka tretje sezone šova Zvezde plešejo. Julija se je sinčku Karlu pridružila sestrica, ki sta jo s partnerjem Mikijem Šarcem poimenovala Marina. Pred tedni je tretjega otroka rodila pevka Lea Sirk. Vedno nasmejana in energična Primorka in njen izbranec Alen Hodžić sta se razveselila sina. Zanj sta izbrala ime Tai.

icon-expand Lea Sirk in Alen Hodžić sta presrečna, rodil se jima je sin Tai. FOTO: Instagram

Slovenski violončelist Luka Šulić, bolj znan kot član dua 2Cellos, je marca postal očka še tretjič. Z ženo Tamaro sta dobila sina Lea. 21. oktobra sta veselo novico naznanila tudi Rok Žlindra in njegova Barbara, člana narodno-zabavne zasedbe Ansambel Roka Žlindre. Rodil se jima je sin Tim. Približno mesec dni kasneje pa sta z veselim dogodkom javnost seznanila tudi pevka Tjaša Hrovat in njen mož, glasbenik Uroš Steklasa. Na družbenih omrežjih sta sporočila veselo novico, da sta se razveselila hčerke Lori. Leto 2021 pa je bilo pestro tudi za Lada Bizovičarja. Eden najbolj priljubljenih komikov in žirant šova Slovenija ima talent je maja slavil rojstvo deklice. S partnerico Anelo Šabanagič sta dobila drugega otroka, njuna prvorojenka pa je pri skoraj treh letih postala velika sestrica.

icon-expand Lado je v letu 2021 že drugič postal očka. FOTO: Damjan Žibert

Januarja je v novo leto nekoliko drugače zakorakala tudi Nataša Gavranić, voditeljica športa na POP TV. Z izbrancem Blažem Jarcem sta se razveselila rojstva drugega otroka. Po fantku Galu je na svet prijokala deklica Sara. Junija pa se je nove vloge razveselila evropska poslanka Irena Joveva. S partnerjem, ki je zaposlen v naši medijski hiši, sta deklico poimenovala Mila. Maja si je nov naziv nadel tudi poslanec Matjaž Nemec. Očka je ob rojstvu prvorojenca na družbenih omrežjih zapisal: "Dobrodošel v naši družini, dobrodošel na tem svetu.'' Veselo pa je bilo tudi v hiši Klemna Janežiča in Nine Ivanišin, ki sta zaigrala tudi v televizijski uspešnici Usodno vino, saj sta julija postala starša. Prvič sta v novi vlogi zasijala igralka Anja Drnovšek in njen partner, prav tako igralec Dario Nožić Serini, ki sta se v novembru razveselila sina Marlona.

icon-expand Freida Pinto in novorojenček Rumi-Ray FOTO: Instagram

Štorklje so nadure opravljale tudi v Hollywoodu. Otrok so se v iztekajočem letu razveselili: Yvonne Strahovski, Freida Pinto, Eliza Dushku, Maculay Culkin, Emma Stone, Alec Baldwin, Wilmer Valderrama, Christina Ricci, Scott Speedman, Emily VanCamp, Gal Gadot, Nick Cannon, Mandy Moore, Scarlett Johansson, Emmy Rossum in drugi. Pestro je bilo tudi v glasbenem svetu, otroški jok je drugačno dinamiko prinesel v domove Aarona Carterja, Halsey, Leigh Anne-Pinnock, Ellie Goulding, Cassie, Hilary Duff, Ashley Tisdale, Katharine McPhee, Kelly Rowland, Usherja, Jasona Derula, Perrie Edwards, novico o rojstvu drugega sina pa je potrdil tudi Justin Timberlake.

icon-expand Chiara Ferragni in mala Vittoria FOTO: Instagram

Obilo veselja je novorojenčica prinesla vplivnici Chiari Ferragni. 33-letna Italijanka, ena izmed najslavnejših modnih blogerk na svetu, ki ji je svoj hobi uspelo spremeniti v uspešno poslovno kariero, se je z možem po dečku razveselila še deklice. Zanjo sta s Fedezom izbrala ime Vittoria. Rodila je še Bindi Irwin, hči pokojnega Steva Irwina. Z možem Chandlerjem Powellom sta dobila deklico, ki se je rodila na njuno prvo obletnico poroke, 25. marca. Poimenovala sta jo Grace Warrior Irwin Powell. Novice o naraščaju pa so posegle tudi v modni svet. Emily Ratajkowski je marca na Instagramu objavila prvo fotografijo sina, ki sta ga s Sebastianom Bear-McClardom poimenovala Sylvester Apollo Bear. Lepo vest je sporočila tudi češka manekenka Karolina Kurkova, ki smo jo v preteklosti videli na modni brvi prestižne modne revije Victoria's Secret. S soprogom Archiejem Druryjem sta se razveselila tretjega otroka. Po dveh fantih je na svet prijokala deklica Luna.

icon-expand Bode Miller in dojenčica, ki se je rodila 26. novembra. FOTO: Instagram

Po tragični izgubi, ko se je leta 2016 moral posloviti od še ne dveletne hčere, se je lepe novice razveselil tudi nekdanji smučar Bode Miller. Z ženo Morgan sta svojo veliko družino povečala za eno članico. Na družbenem omrežju Instagram sta zakonca delila fotografijo novorojenčice in podatek, da je na svet privekala 26. novembra. 8. aprila je oče že tretjič postal tudi nogometaš Antoine Griezmann. Pri tem pa je presenetljivo dejstvo, da se je tudi deklica Alba rodila na enak datum kot njena sorojenca. Na očetovski dan je rojstvo dvojčkov naznanil tudi Usain Bolt. Legendarni športnik je s partnerico Kasi Bennett otroka poimenoval Thunder in Saint Leo Bolt.