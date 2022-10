Otroci Kim Kardashian za noč čarovnic kot hiphopovske legende

Noč čarovnic je za vogalom in tuji zvezdniki se nanjo že pridno pripravljajo. Med njimi je tudi zvezdnica Kim Kardashian , ki je s praznovanjem nekoliko pohitela in svoje štiri otroke že fotografirala v letošnjih kostumih. Tokrat se je odločila za prav posebno temo, s katero se je poklonila največjim hiphopovskim ikonam preteklega tisočletja.

Devetletna North je za dan postala pevka Aaliyah, grammyjeva nominiranka, igralka in modna ikona devetdesetih, ki je žal tragično preminila v letalski nesreči. Najstarejša hčerka bivših zakoncev Kim Kardashian in Kanyeja Westa je za imitacijo Aaliyah nadela njen prepoznaven ulični slog v znamenju znamke Tommy Hilfiger. Devetletnica, znana po svojem močnem karakterju, je navdušila uporabnike družbenih omrežij. Ti se zato že sprašujejo, ali bo morda North nekega dne uspešna manekenka.

Ali bo nekoč po modni pisti hodila tudi njena mlajša sestra Chicago, je bilo še eno izmed vprašanj uporabnikov na spletu. Štiriletnica, ki se je za dan preobrazila v glavno pevko skupine Sade, je namreč navdušila s svojimi veščinami pred fotoaparatom in z dejstvom, da je bila na las podobna kraljici soula, znani tudi po R&B in pop ritmih. Tudi šestletni Saint in triletni Psalm kot raperja Snoop Dogg in Eazy-E nista razočarala. Brata sta z resnima izrazoma na obrazu in modnimi dodatki 'ujela' pravi ritem hiphopa.