Otroci pokojne Ivane Trump praznovali babičin 99. rojstni dan: Vse najboljše, Babi!

Mati pokojne Ivane Trump, prve žene ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je dopolnila 99 let. Ob tej priložnosti se ji je na družbenem omrežju z objavo fotografij praznovanja in čustvenim zapisom poklonila vnukinja Ivanka, ki je hvaležna za vse, kar je Babi storila zanjo in za njena brata Donalda mlajšega in Erica.
"Minuli vikend smo se zbrali v Miamiju, kjer smo obeležili neverjetni življenjski mejnik – naša draga Babi je dopolnila 99 let. Štiri generacije so napolnile dvorišče z ljubeznijo: njeni vnuki in čudoviti pravnuki, vsi skupaj, da bi se poklonili ženski, ki je bila srce naše družine. Čeprav njen edini otrok, moja mati, ni več z nami, je bil v vsakem trenutku in spominu prisoten tudi njen duh," je ob fotografijah z babico in pokojno mamo pripisala Ivanka.
"Da je Babi živela z nami, je eden največjih življenjskih blagoslovov in vsak dan sem hvaležna za priložnost, da ji lahko vsaj v majhni meri vrnem ljubezen, udobje in skrb, ki mi jih je izkazala skozi moje življenje. Vse najboljše za 99. rojstni dan, Babi! Neskončno te imamo radi! Da bi skupaj praznovali še mnoge tvoje rojstne dneve," je še dodala Ivanka.
Marie Zelníčková je bila do leta 1990 poročena z Milošem Zelníčkom. Skupaj sta imela edinko Ivano, ki se je leta 1977 poročila z ameriškim poslovnežem Donaldom Trumpom. Po rodu Čehinja je po poroki postala ena najbolj znanih Američank, s sedanjim ameriškim predsednikom pa je imela tri otroke. Umrla je leta 2022, razlog pa je bil zastoj srca.
