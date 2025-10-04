Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Otroci pokojne Ivane Trump praznovali babičin 99. rojstni dan: Vse najboljše, Babi!

Miami, 04. 10. 2025 14.42 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Otroci Ivane Trump in Donalda Trumpa so skupaj obeležili 99. rojstni dan njihove babice po materini strani. Fotografije praznovanja je na družbenem omrežju delila Ivanka, ki je v pripisu zapisala, da je bil eden največjih blagoslovov, da je Babi, kakor jo imenujejo, živela z njimi, zato je hvaležna, da ji lahko majhno mero ljubezni, udobja in skrbi tudi sama povrne, kar ji je babica dajala skozi življenje.

Mati pokojne Ivane Trump, prve žene ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je dopolnila 99 let. Ob tej priložnosti se ji je na družbenem omrežju z objavo fotografij praznovanja in čustvenim zapisom poklonila vnukinja Ivanka, ki je hvaležna za vse, kar je Babi storila zanjo in za njena brata Donalda mlajšega in Erica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Minuli vikend smo se zbrali v Miamiju, kjer smo obeležili neverjetni življenjski mejnik – naša draga Babi je dopolnila 99 let. Štiri generacije so napolnile dvorišče z ljubeznijo: njeni vnuki in čudoviti pravnuki, vsi skupaj, da bi se poklonili ženski, ki je bila srce naše družine. Čeprav njen edini otrok, moja mati, ni več z nami, je bil v vsakem trenutku in spominu prisoten tudi njen duh," je ob fotografijah z babico in pokojno mamo pripisala Ivanka.

Preberi še Umrla prva žena Donalda Trumpa, Ivana Trump

"Da je Babi živela z nami, je eden največjih življenjskih blagoslovov in vsak dan sem hvaležna za priložnost, da ji lahko vsaj v majhni meri vrnem ljubezen, udobje in skrb, ki mi jih je izkazala skozi moje življenje. Vse najboljše za 99. rojstni dan, Babi! Neskončno te imamo radi! Da bi skupaj praznovali še mnoge tvoje rojstne dneve," je še dodala Ivanka.

Preberi še Ivana Trump: poročena štirikrat, a v jeseni življenja ostala brez moža

Marie Zelníčková je bila do leta 1990 poročena z Milošem Zelníčkom. Skupaj sta imela edinko Ivano, ki se je leta 1977 poročila z ameriškim poslovnežem Donaldom Trumpom. Po rodu Čehinja je po poroki postala ena najbolj znanih Američank, s sedanjim ameriškim predsednikom pa je imela tri otroke. Umrla je leta 2022, razlog pa je bil zastoj srca.

ivanka trump babi ivana trump mama rojstni dan praznovanje
Naslednji članek

Graševa Hana presenetila z objavo fotografij v kopalkah

SORODNI ČLANKI

Ivanka Trump in Gisele Bündchen v ujemajočih bikinkah skupaj na jahti

Bezosova poroka: v Benetke prispela tudi Ivanka Trump

Hči Ivanke Trump na obisku v Beli hiši v obleki za skoraj dva tisočaka

Ivanka Trump na počitnicah na Kostariki: Čas je tekel počasneje

Ivanka Trump trenirala jiu-jitsu s fantom Gisele Bündchen

Splet zgrožen nad pričesko Ivanke Trump: Denar ti očitno ne more kupiti dobrega okusa

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
04. 10. 2025 14.55
+1
A je tudi ta pokopana na ali blizu golf igrišča? Vprašam za prijatelja.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256