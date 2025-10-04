Otroci pokojne Ivane Trump praznovali babičin 99. rojstni dan: Vse najboljše, Babi!

Otroci Ivane Trump in Donalda Trumpa so skupaj obeležili 99. rojstni dan njihove babice po materini strani. Fotografije praznovanja je na družbenem omrežju delila Ivanka, ki je v pripisu zapisala, da je bil eden največjih blagoslovov, da je Babi, kakor jo imenujejo, živela z njimi, zato je hvaležna, da ji lahko majhno mero ljubezni, udobja in skrbi tudi sama povrne, kar ji je babica dajala skozi življenje.

"Minuli vikend smo se zbrali v Miamiju, kjer smo obeležili neverjetni življenjski mejnik – naša draga Babi je dopolnila 99 let. Štiri generacije so napolnile dvorišče z ljubeznijo: njeni vnuki in čudoviti pravnuki, vsi skupaj, da bi se poklonili ženski, ki je bila srce naše družine. Čeprav njen edini otrok, moja mati, ni več z nami, je bil v vsakem trenutku in spominu prisoten tudi njen duh," je ob fotografijah z babico in pokojno mamo pripisala Ivanka.

"Da je Babi živela z nami, je eden največjih življenjskih blagoslovov in vsak dan sem hvaležna za priložnost, da ji lahko vsaj v majhni meri vrnem ljubezen, udobje in skrb, ki mi jih je izkazala skozi moje življenje. Vse najboljše za 99. rojstni dan, Babi! Neskončno te imamo radi! Da bi skupaj praznovali še mnoge tvoje rojstne dneve," je še dodala Ivanka.