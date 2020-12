Otroci princa Williama in Kate Middleton prvič na rdeči preprogi

Princ George in princesa Charlotte sta očka, princa Williama, držala za roke. Ko so se bližali vhodnim vratom, je Charlotte izpustila Williamovo roko. Ta jo je znova poskusil zagrabiti, toda samozavestna princesa je želela iti sama. William je nato hčerko ljubko pobožal po glavi.

Kate Middleton in princ William sta svoje otroke ob koncu tedna popeljala v praznično decembrsko vzdušje. 7-letni George , 5-letna Charlotte in dveletni Louis so obiskali londonsko gledališče, kjer so si ogledali pantomimo. Kraljeva družina se je prvič skupaj udeležila uradnega dogodka in se sprehodila po slavnostni rdeči preprogi.

Gre za prvi dogodek, ki se ga je udeležila družina princa Williama. 5-članska družina je bila za to priložnost tudi barvno usklajena, saj je prevladovala temnomodra barva. Louis je nosil modro volneno jakno in hlače, Charlotte sivo-modro karirasto obleko, George pa rdeče-moder pulover in temnomodre hlače.

Medtem pa se je najmlajši princ Louis ves čas držal za mamino roko, ko sta se približala dostojanstveniku, ki ju je pozdravil. Medtem ko sta se vojvodinja Cambriška in vojvoda Cambriški ustavila za pozdrav, je Louis radovedno pogledoval k odraslim. Starejši brat George, ki ga fotografske bliskavice niso motile, je deloval sproščen in je mirno spremljal dogajanje ob očetu.

Princ William je imel ob tej priložnosti tudi slavnostni govor, medtem pa je Louis pridno sedel v maminem naročju. Kraljeva zakonca sta v notranjosti nosila obrazni maski, pozneje pa sta se srečala tudi s ključnimi delavci, ki so bili posebni gostje dobrodelne predstave.

"Čudovito je, da sem spet tu, na West Endu, in gledam, kako gledališča odpirajo svoja vrata," je dejal William. "Catherine, George, Charlotte, Louis in jaz se resnično veselimo predstave."

William je nagovoril ključne delavce v občinstvu in dodal: "Vse leto ste dajali vse od sebe in se izjemno žrtvovali. Tako tudi vaše družine, za katere sem prepričan, da so vas videli veliko manj, kot bi si to želeli. Lepo je, da ste nocoj vsi zbrani. Zastopate ogromno ljudi po vsej Veliki Britaniji, ki so letos stopili naprej, da bi spremenili stvari na toliko pomembnih načinov. Država vam ogromno dolguje in vam je zelo hvaležna."

Predstavo Pantoland at The Palladium so izpeljali v skladu z upoštevanjem vseh ukrepov za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, med drugim je bila med obiskovalci ustrezna varnostna razdalja.