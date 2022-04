Hčere ruskih oligarhov na družbenih omrežjih proti Putinu in njegovim potezam

Nekateri otroci najbogatejših Rusov na družbenih omrežjih izražajo svoje nestrinjanje z rusko invazijo na Ukrajino. Med imeni, ki so se odločila za to drzno potezo, je tudi Maria Jumaševa, Jelcinova vnukinja in hči milijarderja ter svetovalca Vladimirja Putina. Kritična je tudi potomka Romana Abramoviča, ruskega predsednika pa prav tako obsoja Ksenia Sobčak, drugorojenka pokojnega Putinovega mentorja in dolgoletnega prijatelja.

Potomci ruskih oligarhov in nekatere javne osebnosti so na družbenih omrežjih izrazile nasprotovanje z odločitvami ruskega predsednika Vladimirja Putina. Nestrinjanje s trenutno situacijo je presenetljivo izrazila tudi hči Valentina Jumaševa. Ta velja za enega najtesnejših sodelavcev, ki je odigral ključno vlogo pri Putinovem vzponu na oblast. Novinar, poslovnež in politik je namreč svak pokojnega ruskega predsednika Borisa Jelcina. S soprogo, Jelcinovo hčerjo Tatjano, sta starša Marii Jumaševi, 19-letnici, ki na Instagramu glasno protestira proti vojni na ukrajinskih tleh.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Oglasila se je že prvi dan ruske agresije in z objavo v barvah ukrajinske zastave in simbolom zlomljenega srca podala podporo vsem prizadetim zaradi ruske invazije. Dopisala je: ''Ne vojni,'' ob tem pa onemogočila komentiranje pod drzno objavo. Enakega mnenja je tudi njen zaročenec, ruski nogometaš Fedor Smolov. 32-letnik je objavil črn kvadrat z identičnim pripisom in simboli. S tem je postal prvi vrhunski nogometni igralec, ki je javno obsodil dejanja ruskega predsednika.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekateri otroci ruskih milijarderjev, ki na družbenih omrežjih pogosto razkazujejo svoje neverjetno bogastvo in luksuzne dobrine, ki jih obkrožajo v domovih izjemnih vrednosti, so se odločili, da družbene platforme izkoristijo za protest proti Putinovim potezam. Med glasnejšimi je zagotovo televizijska voditeljica, pripadnica družbene smetane, ki jo nekateri imenujejo kar ruska Paris Hilton.

icon-expand Ksenia Sobčak FOTO: Profimedia

Ksenia Sobčak, ki se na Instagramu ponaša s kar 9,3 milijona sledilci, pogosto objavlja vsebino, s katero obsoja ruske napade na Ukrajino. 40-letnica je hči prvega demokratično izvoljenega župana Sankt Peterburga, Anatolija Sobčaka. Ta je bil Putinov profesor in mentor, njegova potomka pa je tesnim družinskim vezem navkljub sedanjega ruskega predsednika leta 2018 kot nasprotnica izzvala v bitki za stolček. V eni od zadnjih objav na Instagramu je kritično zapisala: ''Globalni geopolitični interesi ne morejo biti pomembnejši od preprostega, mirnega življenja milijonov ljudi."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ne vojni je na Instagramu izrekla tudi Elizaveta (Lisa) Peskova, hči tiskovnega predstavnika Kremlja, Dmitrija Peskova. Njena zgodba je bila objavljena zgolj kratko uro, v objavo pa je vključila ključnik #notothewar (Ne vojni, op. a.). Peskova deluje kot podpredsednica fundacije za razvoj rusko-francoskih iniciativ, katere cilj je krepitev vezi med državama in ohranjanje spomina na pretekle zgodovinske dogodke s poudarkom na prenosu znanja na bodoče generacije. Z očetom goji odlične odnose, njene objave pričajo o tem, da sta močno povezana.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tiho pa ni bila niti Sofia Abramovič, 27-letna hči Romana Abramoviča. V zgodbi na Instagramu, ki je sledilcem na voljo zgolj 24 ur, je jasno izrazila svoje stališče glede dogajanja v Ukrajini. V Londonu živeča pripadnica družbene smetane je bila v svojem izrazu neizprosna: ''Največja in najuspešnejša laž kremeljske propagande je ta, da večina Rusov Putina podpira.''

icon-expand Sofia z očetom Romanom FOTO: Profimedia

Objava je javnost dosegla ob podobi, na kateri je izpisano: ''Rusija si želi vojne z Ukrajino,'' pri čemer je matično državo prečrtala in jo nadomestila s priimkom Putin. Objava je med tem zaradi časovne omejitve že izginila, je pa kasneje znova vzniknila v obliki posnetkov zaslona, ki so jih v svet poslali uporabniki Twitterja. Njenega očeta, katerega premoženje je ocenjeno na približno 13 milijard evrov, so medtem že dosegle sankcije Evropske unije in Združenega kraljestva, posledice finančnih omejitev pa bo zagotovo čutila tudi njegova potomka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ob otrocih ruskih oligarhov so se v času rusko-ukrajinske vojne oglasile tudi nekatere od znanih osebnosti, ki so stališče proti Putinu ubesedile na priljubjeni platformi. Med temi je tudi manekenka Irina Shayk, ki je objavila simbol miru, s 17,7 milijoni sledilcev pa delila tudi svoje namene, ukrajinskemu Rdečemu križu in Unicefu bo namreč skušala pomagati z donacijami.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Stanovska kolegica Natalia Vodianova, ki ji sledi 3,3 milijona oboževalcev, pa je v objavi ob tragediji, ki se dogaja na ukrajinskih tleh, iskreno ubesedila svoja čustva: ''Kot mati sočustvujem z vsemi mamami, ki trpijo zaradi posledic nedavnih dogodkov v Ukrajini in z vsemi, ki jih je ta vojna prizadela.'' Dodala je, da bodo ravno ženske tiste, ki bodo na koncu nosile največje breme: ''Želim vam sporočiti, da niste same!''