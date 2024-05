Otroci Ryana Reynoldsa navdušeni nad očetovim novim filmom: Obsedeni so

Ko se otroci nad nečim navdušijo, jih težko odvrneš od tega. Prav s tem se zadnje dni sooča tudi Ryan Reynolds, saj so se njegovi trije otroci navdušili nad animiranim filmom IP. V njem v vlogi glavnega junaka igra prav njihov oče, James, Betty in Ines pa so bili očarani že zgolj nad napovednikom filma. Filma si vse do uradne premiere sicer še niso ogledali, je pa igralec zaupal, da so z napovednikom preprosto obsedeni.

Ryan Reynolds se zadnje dni sooča s prav posebnim izzivom. Po eni strani mu verjetno laska, po drugi pa se zaveda, da pretirano navdušenje nad katero koli stvarjo pač ni zdravo. In tako se trenutno trudi, da njegovi otroci zaradi nove obsesije ne zamudijo v šolo. Kaj pa je tisto, kar otroke tako navdušuje?

Ryan Reynolds ima največje oboževalce najprej med svojimi otroki. FOTO: Profimedia icon-expand

To je novi film njihovega očeta z naslovom IP. V delno animirani uspešnici, ki je pred dnevi prišla na velika platna tudi v Sloveniji, v glavni vlogi nastopa prav priljubljeni zvezdnik. "Videli so napovednik in ga ne nehajo gledati," je zaupal za revijo People in dodal, da so postali kar precej obsedeni s tem: "Moral sem jih opomniti, naj nehajo gledati, ker gremo v šolo."

Zvezdnik je priznal, da je tovrstna obsesija že kar nekoliko težavna, in dodal, da imajo tudi njegovi otroci bujno domišljijo, ne ve pa, ali imajo svoje izmišljene prijatelje. Zanimivo je, da so se otroci, ki jih ima z igralko Blake Lively, nad filmom navdušili zgolj po napovedniku, saj ga vse do uradne premiere, ki naj bi se v Združenih državah Amerike zgodila 17. maja, še niso videli v celoti.