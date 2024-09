Otroci Seana Combsa so v šoku: On zanje ni bil Diddy, ampak oče

Sean Diddy Combs se je iz zapora slišal s svojimi sedmimi otroki, ki so v stanju šoka. 54-letni reper se je "na kratko pogovoril z družinskimi člani in otroki po telefonu", je za People povedal vir, blizu družine. Drugi vir zatrjuje, da je bil zvezdnik vedno ljubeč in predan oče. Po poročanju TMZ-ja naj bi si njegova družina med seboj pomagala in prosila Boga za pomoč.

OGLAS

Sean Diddy Combs naj bi bil kljub aretaciji v stiku s svojimi otroci. 54-letni reper se je"na kratko pogovoril z družinskimi člani in otroki po telefonu", je za People povedal vir blizu družine. Vir je dodal, da je oče sedmih otrok "zelo zaskrbljen" za "dobro počutje" svojih otrok."Ima tri mladoletne otroke, od katerih dva zdaj nimata nobenega starša ob sebi," je dodal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Drugi vir blizu družine je trdil, da so Combsovi otroci med obtožbami "v stanju krize in šoka". "Srce parajoče je videti otroke v stanju, v kakršnem so," je povedal in dodal: "To je njihov oče. On zanje ni bil Diddy, ampak oče. Vedno je bil ljubeč in predan." 26-letnega sina Christiana in 17-letni hčerki dvojčici Jessie in D'Lilo ima s svojo pokojno ženo Kim Porter, ki je umrla leta 2018 pri 47 letih. Combs je posvojil tudi njenega sina 33-letnega Quincyja, ki si ga je manekenka delila z Alom B Sure!. Poleg tega je glasbeni mogotec oče 30-letnemu sinu Justinu, ki ga ima s stilistko Miso Hylton. S Sarah Chapman ima 18-letno Chance. Svojo najmlajšo hčerko Love je pozdravil oktobra 2022 z Dano Tran.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prejšnji teden je vir trdil, da je Combs"obupno" želel govoriti s svojimi otroki, medtem ko je za zapahi v New Yorku. TMZ je takrat poročal, da si njegova družina pomaga in išče oporo med seboj, prav tako pa naj bi se obračala k Bogu za vodstvo in moč. Umetnik "I'll Be Missing You" je v zaporu prejel tudi poostren nadzor zaradi možnosti samopoškodovanja, potem ko so mu zavrnili varščino.

Pevec je bil pred dnevi obtožen trgovine z ljudmi za spolne namene, izsiljevanja in prevoza z namenom prostitucije. V 14-stranski obtožnici so tožilci Combsa obtožili "ustvarjanja kriminalnega podjetja, katerega člani in sodelavci so se ukvarjali z trgovino z ljudmi za spolne namene, s prisilnim delom, ugrabitvijo, požigom, podkupovanjem in kršenjem pravice."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči