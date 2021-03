Otroci Williama in Kate na materinski dan posvetili pismo babici Diani

V Veliki Britaniji materinski dan praznujejo 14. marca. Otroci in vnuki se na ta dan poklonijo svojim mamam in babicam. Kraljevi otroci, princ George, princesa Charlotte in princ Louis tu niso izjema.

icon-expand Princ William in Kate Middleton z otroki FOTO: Profimedia

Princ William in njegova žena Kate Middleton sta se na uradnemInstagram profilu pohvalila s pismi in risbicami, ki so ju napisali oziroma narisali njuni trije otroci (sedemletni princ George, petletna princesa Charlottein dveletni princ Louis). Mala princa in princesa so se s svojimi kreacijami poklonili pokojni babici, princesi Diani in s tem ganili oboževalce po vsem svetu. "Draga babica Diana, vesel materinski dan. Zelo zelo zelo te imam rad in vedno mislim nate. Pošiljam ti veliko ljubezni. Poljubčki, George," je zapisal sedemletnik, njegova petletna sestrica pa je pod barvni srček napisala: "Draga babica Diana. Na materinski dan mislim nate. Zelo te imam rada, očka te pogreša. Veliko ljubezni, Charlotte."

Ob objavi sta William in Kate zapisala, da je tudi letos materinski dan zaradi pandemije drugačen, kot smo ga sicer vajeni: "Veliko nas bo spet ločenih od svojih ljubljenih in vsi se veselimo časov v bližnji prihodnosti, ko bomo spet lahko objeli naše mame. Za tiste, ki se soočajo z izgubo ljubljenega, je lahko ta dan še posebej težek. Vsako leto se na materinski dan George, Charlotte in Louis poklonijo svoji babici Diani. Za Williama. Kakršne koli so vaše okoliščine, mislimo na vas na materinski dan." Princ Harry na Dianin grob poslal rože Čeprav princ Harry z ženoMeghan Markle živi v Združenih državah Amerike, je poskrbel, da je svoji mami lahko položil rože na njen grob. Na materinski dan se ji je poklonil prek tiskovnega predstavnika v Veliki Britaniji. Da je Harry Diani položil rože na grob, je na Twitterju zapisal Omid Scobie:"Harryjev tiskovni predstavnik je uredil, da so na grob princese Diane položili rože." Princesa Diana, mama Williama in Harryja, je umrla leta 1997 v tragični prometni nesreči v Parizu. Diana je pokopana na otoku sredi manjšega jezera na posestvu Althrop v britanskem mestu Northamptonshire.

Prvi materinski dan za princeso Eugenio Sestrična Williama in Harryja, princesa Eugenie je letos prvič praznovala materinski dan kot mama. Namreč 30-letnica je 9. februarja povila svojega prvega sina Augusta. Eugenie je na Instagramu delila fotografijo svojega fantka in dopisala: "Tako zelo sem vesela, da sem lahko Augustova mama in kot vidite, uživam v prvem materinskem dnevu. Prav tako pa praznujem svojo mamo s fotografijo naju iz leta 1990. Tako veliko si me naučila. Vesel materinski dan vsem!"

