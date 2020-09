Otroci Williama in Kate spoznali svojega najljubšega zvezdnika

Princa George in Louis ter princesa Charlotte so v družbi staršev spoznali svojega najljubšega zvezdnika s televizije. Vsi trije pravnuki kraljice Elizabete II. so namreč izjemno navdušeni nad televizijskim voditeljem in naravovarstvenikom Davidom Attenboroughom.

Pretekli konec tedna sta princ William in Kate Middleton delila simpatične fotografije svojih treh otrok: princa Georgea, princese Charlotte in princa Louisa. Njuni otroci so namreč veliki oboževalci Davida Attenborougha, priljubljenega televizijskega voditelja in legende dokumentarnih filmov o naravi in čudesih našega planeta.

icon-expand Kraljeva družina in David Attenborough

Na vrtovih Kensingtonske palače je legendarni televizijec obiskal kraljevo družino in razveselil tri najmlajše člane. Njegov največji oboževalec je šestletni George, ki je od Davida dobil tudi prav posebno darilo."Ko sta se sir David in princ George srečala, je David Georgeu podaril ogromen zob morskega psa, katerega znanstveno ime je carcharocles megalodon, kar pomeni 'veliki zob'," so zapisali na družbenih omrežjih Kensingtonske palače. Prav ta zob je sir David v svoji zbirki imel že več desetletij.

icon-expand Princ George s svojim novim, neprecenljivim darilom. FOTO: Twitter