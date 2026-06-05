Otrok Jennifer Lopez z novim imenom: ne več Emme, ampak Oskar Jacob

Glasbena zvezdnica Jennifer Lopez je s svojima otrokoma nedavno dočakala pomemben mejnik. 18-letna potomca, ki ju ima z nekdanjim soprogom Marcom Anthonyjem , sta maturirala. Pozornost javnosti je ob posebni priložnosti pritegnilo dejstvo, da je Emme Muñiz , eden od otrok, ki se že več let identificira kot nebinarna oseba, svoje ime spremenil v Oskar Jacob Muñiz .

Po poročanju časnika The New York Post se je novica pojavila prek Instagramovega računa, namenjenega spremljanju odločitev maturantov šole Windward School v Los Angelesu glede nadaljnjega študija. V objavi je bil otrok zvezdnice naslovljen kot Oskar Jacob, ob kliku na ime pa je iz opisa profila razvidno, da po novem uporablja moške zaimke.

Jennifer Lopez spremembe še ni javno komentirala, je pa odkrito spregovorila o čustvih, povezanih z maturo svojih otrok. Med nedavnim gostovanjem v oddaji Jimmy Kimmel Live! je priznala, da se težko sprijazni z dejstvom, da se oba otroka pripravljata na odhod od doma. "Ne govorite o tem, ker začnem jokati," se je pošalila in razkrila, da zaradi prihajajoče spremembe "joka že dva meseca".