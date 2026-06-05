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Otrok Jennifer Lopez z novim imenom: ne več Emme, ampak Oskar Jacob

Los Angeles, 05. 06. 2026 15.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jennifer Lopez in Oskar Jacob (v preteklosti Emme)

18-letni otrok glasbenih zvezdnikov in nekdanjih zakoncev Jennifer Lopez in Marca Anthonyja je ob maturi spremenil svoje ime. Emme Muñiz po novem uporablja ime Oskar Jacob Muñiz, sodeč po opisu profila na Instagramu pa od zdaj naprej uporablja tudi moške zaimke. Jennifer Lopez spremembe še ni javno komentirala, je pa odkrito spregovorila o čustvih, povezanih z maturo svojih otrok.

Glasbena zvezdnica Jennifer Lopez je s svojima otrokoma nedavno dočakala pomemben mejnik. 18-letna potomca, ki ju ima z nekdanjim soprogom Marcom Anthonyjem, sta maturirala. Pozornost javnosti je ob posebni priložnosti pritegnilo dejstvo, da je Emme Muñiz, eden od otrok, ki se že več let identificira kot nebinarna oseba, svoje ime spremenil v Oskar Jacob Muñiz.

Marc Anthony in Jennifer Lopez z otrokoma.
Marc Anthony in Jennifer Lopez z otrokoma.
FOTO: Profimedia

Po poročanju časnika The New York Post se je novica pojavila prek Instagramovega računa, namenjenega spremljanju odločitev maturantov šole Windward School v Los Angelesu glede nadaljnjega študija. V objavi je bil otrok zvezdnice naslovljen kot Oskar Jacob, ob kliku na ime pa je iz opisa profila razvidno, da po novem uporablja moške zaimke.

Jennifer Lopez spremembe še ni javno komentirala, je pa odkrito spregovorila o čustvih, povezanih z maturo svojih otrok. Med nedavnim gostovanjem v oddaji Jimmy Kimmel Live! je priznala, da se težko sprijazni z dejstvom, da se oba otroka pripravljata na odhod od doma. "Ne govorite o tem, ker začnem jokati," se je pošalila in razkrila, da zaradi prihajajoče spremembe "joka že dva meseca".

Razlagalnik

Nebinarna oseba je posameznik, čigar spolna identiteta ne ustreza tradicionalnemu razumevanju dveh nasprotnih spolov, torej izključno moškega ali ženskega. Nebinarne osebe lahko čutijo, da je njihov spol mešanica obeh, da je popolnoma drugačen od obeh ali pa da sploh nimajo določenega spola. Takšna identiteta je osebna in se lahko skozi življenje spreminja, pogosto pa jo spremlja uporaba zaimkov, ki niso vezani na tradicionalni spol, kot so v nekaterih jezikih zaimki, ki so nevtralni.

Marc Anthony, s pravim imenom Marco Antonio Muñiz, je svetovno znan ameriški pevec, tekstopisec in igralec portoriškega rodu. Velja za enega najbolj prodajanih izvajalcev salse v zgodovini glasbe. Poleg svoje izjemno uspešne glasbene kariere, v kateri je prejel številne nagrade grammy in latinske grammyje, je znan tudi po svojem igralskem udejstvovanju v Hollywoodu in na Broadwayu. Z Jennifer Lopez je bil poročen med letoma 2004 in 2014, v zakonu pa sta se jima rodila dvojčka.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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